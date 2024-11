L'oroscopo del 9 novembre 2024 di Branko

ARIETE Desiderio di riconoscimenti più che legittimo, è tutto l’autunno che seminate. Il diretto aspetto di Mercurio, pianeta del denaro, avvicina oggi la possibilità di un nuovo successo, come confermano anche Giove e Venere. Ma non potete adagiarvi nella beata certezza che i risultati verranno da soli; aiuti, facilitazioni non mancano, ma è l’iniziativa personale quella che conta anche se richiede fatica. Come cresce la luce della Luna, così cresce il desiderio d’amore.

TORO Un guadagno è vicino, le vendite hanno una buona protezione astrale ma dovete essere cauti nelle spese, qualche imprevisto è possibile. Programmate e selezionate i vostri impegni di lavoro, evitate di dare giudizi. Anche la vita sentimentale sarà più serena, grazie a Mercurio che vi aiuta a trovare parole giuste nei confronti del coniuge. Frenetiche notti, forse nuovi incontri passionali più che romantici, questa del resto è una finezza che riporta Marte, molto geloso.

GEMELLI Molto bene oggi, siete tra le sorprese per le vincite al gioco, grazie al trigono Giove-Luna primo quarto. Questa combinazione vanta una grande considerazione in astrologia, come scrivono anche i testi più antichi, vedete quindi di non sprecare questa occasione davvero unica anche per quanto riguarda i progetti per la casa, proprietà immobili che avete lontano, ma anche investimenti all’estero. Controllatevi con il cibo, bevande alcoliche, il vostro fegato protesta.

CANCRO Il processo rinnovativo, che porterà tra qualche mese a una vera metamorfosi della vostra vita (Nettuno e Saturno in Ariete). Deve proseguire per gradi, con metodo. Selezionate i vostri progetti, dedicatevi alla casa e alla famiglia. Per tre giorni avete la protezione della Luna, ancora più sorprendente è il fatto che non ci sono pianeti in aspetto contrastante, quindi occasione da non perdere anche nelle conquiste sentimentali. Passerete un weekend amoroso e passionale. Fortuna.

LEONE Un momento di malinconia per le persone di una certa età, che troveranno però comprensione nelle persone amiche, non appartenenti alla famiglia. L’odierna Luna non rende facili i rapporti con le vostre donne, gioie invece con i figli piccoli e nipoti. Ritornano alla mente episodi che ancora vi turbano ma vi danno anche una grande forza. Un breve viaggio regala sensazioni piacevoli, se lascerete le preoccupazioni a casa. Vi riprenderete nelle finanze, molto presto.

VERGINE Speriamo che questa bellissima Luna porti e mantenga il buon umore. Ostilità nell’ambiente professionale, il vostro successo fa paura a qualcuno. Se pensate di essere troppo mutevoli, rimandate colloqui e iniziative di lavoro. Tutto questo per non incorrere in qualche sbaglio domani quando la Luna sarà in un altro segno. State entrando in un nuovo processo per quanto riguarda le intese professionali, qualcuna si conclude per lasciare spazio alle nuove imprese.

BILANCIA Il nemico, se c’è, viene dal passato. L’attuale situazione astrale non può creare problemi come è successo anni addietro quando eravate sotto la pressione di Saturno. Ora avete i pianeti favorevoli, primo per tutti il grande Giove, nulla vi deve spaventare, niente deve farvi retrocedere. Avanti così! Le stelle d’amore sono tutte con voi, Luna crescente può favorire nuovi innamoramenti, protegge i giovani sposi, sollecita le nozze, vorrebbe sentire un bambino nella culla.

SCORPIONE Una scelta finale non è mai facile, in nessuna situazione, ma rimandare all’infinito non ha senso. Urano un giorno potrebbe fare di testa sua… E tagliare. Prendete in esame nove possibilità per il lavoro e anche per gli affari. Potete sperare molto nella Luna di domani, domenica sembrerà un incrocio di circostanze fortunate, voi dovete solo aspettare il verde per proseguire. È ancora forte l’ondata nervosa portata dal cambio di Luna in Acquario. Famiglia!

SAGITTARIO Aumento delle spese familiari, che fanno pensare a un nuovo futuro, una nuova casa per voi o per i figli. Ma questo giorno ha anche un’impronta sognante, Luna in Acquario risveglia il romantico che nascondete in voi, il poeta, l’artista. Non si capisce perché non date corpo alle vostre sensazioni così belle, che potrebbero fare felici anche gli altri, la verità è che anche voi siete diventati un po’ materialisti. Ma Giove non vi critica per questo, il mondo è fatto così.

CAPRICORNO Un altro giorno con il cielo azzurro. Nettuno nel mare blu dei Pesci è creativo per l’attività con il pubblico soprattutto, ma anche le iniziative che prendete voi da soli, e che non raccontate agli altri, funzionano a meraviglia. Se l’ambiente vicino vi guarda ancora con gli occhi del nemico, nel mondo esterno siete ben valutati e persone nuove vi faranno dei favori che rendono il Capricorno più importante e ancora più ricco. Fate vedere al vostro amore cosa vuol dire amare tipi come voi.

ACQUARIO L’atteggiamento materno o paterno in amore è certamente delizioso, ma non bisogna esagerare. Soltanto perché uno si trova ad avere Marte in opposizione non significa che debba vivere una vita monacale, soprattutto quando nel cielo splende una Luna come questa. Siete ai primi posti nelle conquiste passionali, Giove vi può fare una sorpresa nei gioch … Curiosità: Marte in Leone è di solito biondo, gli uomini Acquario - se biondi e alti - conquistano velocemente. Anche le donne però.

PESCI Qualche progetto un po’ fuori dalla realtà, non realizzabile in tempi brevi, ma è comunque un fatto positivo l’ambizione che risveglia Marte guerriero nel vostro campo del lavoro.

Le trasformazioni che si presentano nel vostro ambiente, e che fanno tanto discutere, risultano utili per voi. Ritardi nei viaggi. Nettuno porta una celeste nostalgia, premonizioni, sogni, ricordi. Una grande porzione d’amore da poter offrire agli altri, la bontà sarà ampiamente ripagata dalle stelle.