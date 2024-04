L'oroscopo dell'11 aprile 2024 di Branko

ARIETE L’istinto, la vostra prima qualità, è oggi fortissimo - vi spingerà verso imprese e affari vincenti, avete forti sostegni planetari nel campo pratico, ma i risultati che potete ottenere oggi non sono che l’anticipo della somma che avrete prima della fine del mese. Se avete meno di 40 anni, siete nella stagione di maturazione e dei primi successi, voi più grandi siete quasi in cima, siete anche innamorati - cosa volete di più?

TORO Benvenuta, Luna di aprile, porti con te il respiro dell’amore! Insieme alla Luna e Giove nel segno che formano aspetti sensuali e produttivi con Marte e Saturno avete tante occasioni per intraprendere nel lavoro e in affari. Siete il segno che trova, accumula, aumenta. Il lato non positivo è spesso una certa ansia e fretta di concludere, scatti di rabbia in famiglia. Dovete dare di più in amore, molto di più.

GEMELLI Lasciate sempre uno spiraglio per poter di nuovo comunicare con chi avete discusso troppo vivacemente, nel lavoro come nella vita affettiva. L’ingegno è stimolato da Mercurio, siete capaci di inventare e fare grandi cose. Il successo è una medaglia a due facce, come Nettuno in Pesci, ma anche voi siete un segno doppio, dove non riesce il primo, arriva il secondo gemello. Però un atteggiamento meno vistoso vi salvaguarda dalle critiche. Sempre più forte il bisogno di amore, fate qualcosa per ravvivare il dialogo coniugale.

CANCRO Miglioramenti nel campo pratico, grazie alla Luna e Giove che rendono più stabili e produttive le collaborazioni, ma per quanto riguarda le finanze dovete proseguire anche voi a piccoli passi. Il lavoro non può essere perfetto se sarete così apprensivi, smaniosi, intolleranti. Ciò che promettono le stelle magari non sarà America, ma potrete almeno respirare un po’. Amore: se ancora soli, tenetevi pronti per un incontro.

LEONE Calmanti naturali, le vostre famose tisane, cibi grassi e dolci non sono indicati sotto questa Luna, tutto il giorno in Toro accanto a Giove (fegato). Ma forse non riuscite a digerire nemmeno qualche persona del vostro ambiente. Vi conviene non commentare a voce alta nulla e nessuno, ma ovviamente dovete insistere e proteggere i vostri interessi. Siate agenti di voi stessi. Eventi straordinari nella vita dei figli, parenti lontani.

VERGINE Non avete bisogno di sottoporre il fisico a eccessivi sforzi, basta questa straordinaria forza mentale a portarvi verso nuovi successi. Nonostante l’incertezza generale al vostro segno consigliamo oggi anche ardite operazioni economiche, speculazioni in Borsa. È possibile iniziare nuove attività. La previsione nasce dalla forza di Luna in Toro congiunta a Giove (fortuna) e Urano (idee geniali, moderne, progressiste). Nuova carica di passione amorosa.

BILANCIA È da tempo che manca un tocco romantico in amore, oggi è possibile ritrovare una bella complicità nel rapporto di coppia, transiti fertili per le giovani coppie. Tutti abbiamo bisogno di qualche sogno, ma poi bisogna aprire gli occhi in tempo, prima che l’utopia ci trascini in mare aperto. Sotto stress politici, commercianti, imprenditori, giornalisti. Un banale intoppo o qualche sciopero improvviso vi potrebbe bloccare.

SCORPIONE Per qualche collaborazione, decisive queste lune di aprile, anche oggi dovete stare attenti e presenti nel mondo del lavoro. Pure per qualche amore sono decisive le notti di aprile, Marte offre uno spettacolo incredibile della passione e della seduzione scorpionica, cioè quella che colpisce al primo sguardo e che non perdona. Oggi insistete sull’amore, mettete gli affari nell’agenda di domani.

SAGITTARIO Fino a sera Luna forma un ottimo aspetto con il vostro Giove in Toro, il punto produttivo per il lavoro, studio e affari. Questo è sicuramente un segnale di fortuna ma a due condizioni: non fatevi influenzare da una particolare situazione privata, né dalla agitata atmosfera nell’ambiente. Mercurio si interessa di proprietà immobili, fisco, tasse, imposte. Deboli in amore ma sempre tanto innamorati, passionali.

CAPRICORNO Buona la spinta verso il nuovo, dunque verso il futuro! Giove congiunto alla Luna in Toro, punto della vostra fortuna “in tutto”, suggerisce di pensare a una nuova associazione, anche in considerazione della ormai vicina posizione in Gemelli. Avrete tutto il tempo per sistemare gli aspetti legali-burocratici. Marte passionale in Pesci è una sicura zattera che porta il vostro amore sulla terraferma.

ACQUARIO Sembrate in uno stato di perenne attesa, tutto ciò che è già arrivato non vi sembra abbastanza, siete diventati incontentabili in questo 2024. Esattamente dal 20 gennaio quando è arrivato nel segno Plutone. Viziati. Ma è mai possibile che vi buttiate giù per una sola brutta Luna? Che peraltro domani sarà già diversa, quindi più instabile di voi. Non sarà una giornata noiosa per la famiglia, tutto può succedere nel vostro mondo.

PESCI Ritorno a casa, come il film con Jane Fonda. Paragone pertinente, perché il vostro Nettuno è anche cinema, il vostro Marte è un soldato che parte per la guerra o ritorna dalla battaglia. Oggi, se voi volete, iniziano le riprese di una nuova storia della vostra vita, tutta a colori (ma prevalgono azzurro, bianco, viola), e con l’happy end in amore.

Anche il coniuge sembra più giovane, però è vero che la donna Pesci spesso sceglie amanti più giovani.