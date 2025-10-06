L'oroscopo di oggi - lunedì 6 ottobre 2025

Ariete [♈️]

Inizi una settimana importante per le questioni pratiche e familiari. Caro Ariete, in questo lunedì prevale ancora la necessità di osservare bene le dinamiche che stai vivendo, per poi agire in seguito con maggiore forza e incisività. Mercurio in opposizione nella Bilancia mi racconta di un tuo possibile stato di agitazione: se ci sono situazioni che non sopporti più o se le responsabilità eccessive, limitano troppo il tuo tempo; oggi farai sentire la tua voce. Nei sentimenti stai ripartendo con la certezza che chi è al tuo fianco deve saperti stimolare a 360 gradi. Le mezze misure non fanno per te: tu desideri il coraggio della passione.





Toro [♉️]



Immerso nella tua quotidianità con tanti impegni da portare avanti e la certezza che non vuoi delegare più il tuo benessere a nessuno.

Caro Toro, oggi sei molto consapevole del desiderio di stabilità, specie nei sentimenti e non permetti più a nessuno di approfittare della tua disponibilità. Marte contrario incide sulle relazioni ufficiali, ma anche sugli aspetti di collaborazione lavorativa. Non restare deluso se qualcuno si è rivelato con te non all’altezza delle tue aspettative. Presto sentirai un’energia di benessere e di pace interiore. Chi se ne va dalla tua vita, in realtà fa solo spazio per quello che poi sarà davvero importante.





Gemelli [♊️]



Un inizio settimana ancora un po’ in apnea.

Caro Gemelli in questo lunedì puoi arrivare ai ferri corti con qualcuno che collabora con te; oppure è nei sentimenti che pungoli per ottenere determinate risposte da chi ti interessa. Ti consiglio di non essere eccessivamente critico e di lasciare oggi le polemiche e le possibili pesantezze dietro le spalle. Venere in Vergine ti aiuta a fare il punto della situazione anche nel lavoro, dove ci sono novità che metteranno ancora più in risalto le tue competenze. In amore, la gelosia o il dubbio può attanagliare. Plana sulle cose con più leggerezza.





Cancro [♋️]



Ecco un lunedì caro Cancro dove risulti magari stanco fisicamente dalle incombenze familiari, ma anche molto motivato a portare avanti ciò in cui credi. Belli i progetti lavorativi: Marte in trigono smuove in positivo le energie dei contatti, creando magari un po’ di stress o qualche spesa imprevista per la casa, ma anche la possibilità di tenere tutto sotto controllo e recuperare con facilità. In amore ci sono questioni che ti lasciano a volte perplesso: magari chi ti interessa non ti appoggia come vorresti. Parlare con sincerità e cercare il dialogo nella passione, è fondamentale.

Tu desideri la totalità delle emozioni, sennò diventa tutto pura noia.





Leone [♌️]



Ci sei oggi caro Leone con il tuo coraggio di affrontare gli ostacoli sempre con un certo stile che ti contraddistingue dal resto del mondo.

Mi piace le tua volontà di preparare il terreno migliore per le prossime sfide lavorative che ti stanno mettendo davanti a nuove responsabilità che porteranno anche delle soddisfazioni entro la fine de l’anno. In questo lunedì tuttavia, puoi avere l’urgenza di sistemare degli aspetti burocratici come spese e scadenze. Programma e gestisci tutto con calma. Plutone in opposizione crea dentro di te un contrasto acceso tra gli obblighi quotidiani e il desiderio di evasione. Nei sentimenti vuoi arrivare a un confronto. Oggi è la giornata adatta per parlare senza sentirti troppo sotto attacco.





Vergine [♍️]



C’è necessità di rivedere un po’ il tuo benessere legato alla routine quotidiana. Caro Vergine, in questo lunedì non hai molta voglia di dare la tua disponibilità agli altri, ma non per egoismo ma perché desideri rimetterti in forze emotive e lasciarti dietro le spalle una fase piuttosto impegnativa. Nel lavoro possono esserci prese di posizione da parte di un superiore o collega, anche se risulti motivato e molto energico nel portare avanti i tuoi obiettivi e le priorità. Non lasciarti intimorire appunto da possibili critiche o dissensi: Saturno in opposizione lancia la sfida di essere comunque te stesso, pregi e difetti. In amore giornata in cui vuoi più attenzioni da chi ti è accanto. Cerca di non dare peso eccessivo ai tuoi sbalzi di umore.





Bilancia [♎️]



La stanchezza non manca ma perché caro Bilancia nelle ultime giornate sei stato al centro credo di molti impegni. In questo lunedì vuoi raccogliere un po’ giustamente i frutti delle tue fatiche. La Luna prima in Pesci e in serata in opposizione nel segno de l’Ariete, invita a procedere per la tua strada nel lavoro senza lasciarti abbattere da possibili impedimenti o ritardi. Oggi ti consiglio di prendere più spazio per la cura di te stesso e delle relazioni che sono per te davvero sincere. Anche delegare ogni tanto le incombenze, può esserti d’aiuto a recuperare energie, senza sentirti sempre in dovere di fare tutto in prima persona. In amore sei molto deciso a fare dei cambiamenti. Parlane con il partner senza timore del suo giudizio.





Scorpione [♏️]



Guerriero non per amore della guerra ma per passione verso la tua autenticità a cui non vuoi più rinunciare. Caro Scorpione, ecco un lunedì dove ci sono movimenti nel lavoro che possono sbloccare anche a livello economico una situazione che stagnava da tempo. Le stelle invitano a progettare, a credere totalmente nelle tue capacità. La Luna in Pesci in buon aspetto a Marte, Giove e Saturno propone la tua visibilità e carisma in ambienti nuovi, dove hai l’opportunità anche di fare incontri interessanti a livello affettivo. Tu senti sempre tutto molto intensamente. Il bello di questo periodo è non hai più necessità di nasconderlo. Apriti con fiducia al nuovo.





Sagittario [♐️]



Se non fosse per l’ambiente esterno che ultimamente ti appesantisce parecchio, non sarebbe neanche poi un inizio settimana tanto malvagio. Caro Sagittario, come ti dicevo sei in questo periodo un po’ una spugna che assorbe gli umori degli altri, sentendoti a volte esasperato.

Oggi ti invito alla calma, anche se nella professione probabilmente ci sono dei cambiamenti bollono in pentola ma tu hai necessità di vagliare meglio, selezionando su cosa vale la pena investire. In amore prosegue un clima in cui forse sei chiamato ad assumerti troppe responsabilità, con il rischio di annoiarti nel rapporto ufficiale e ricercare di conseguenza delle evasioni. Non essere troppo duro con le tue fragilità e debolezze. Chi ti ama lo sa e ti vuole bene proprio perché sei genuino ed umano.





Capricorno [♑️]



L’importante per te è venire a capo delle situazioni che da mesi ti tengono sulla corda. Caro Capricorno inizi una settimana cruciale per gli affari pratici ma anche per sentirti meglio a livello affettivo dove ultimamente ci dono stati tanti fraintendimenti e problemi. Come ti dicevo, la sfera professionale oggi è favorita e puoi assecondare il desiderio di pianificare un progetto o trovare sblocchi nelle trattative. Marte infuoca i sensi e a te che piacciono le persone veraci e autentiche, questo porta a sentirti più in sintonia con chi ti piace. In famiglia ti raccomando ancora prudenza nelle parole: qualcuno ha bisogno di te ma fa fatica ad ammetterlo.





Acquario [♒️]



Oggi sei in un Mood di attesa per alcune risposte che in campo pratico ti hanno dato un po’ filo da torcere. Caro Acquario, l’inizio settimana è una sfida alla tua pazienza e capacità di perdonare alcuni gesti che anche nei sentimenti magari non hai ancora metabolizzato. Marte in quadratura ti porta a voler superare dei limiti in amore, non accontentandoti più di parole ma premendo per avere da chi ti piace dei fatti concreti. Se sei single o reduce da un distacco recente, oggi potresti sentirti particolarmente ricettivo al bisogno di attenzioni e di essere desiderato. Nella professione i pianeti invitano a spostarti, a spaziare con le idee. Prende piano piano forma un’idea che sarà vincente.





Pesci [♓️]



Buon lunedì con la tua sensibilità amico dei Pesci accentuata dalla presenza della Luna nel segno.

Questioni familiari in prima linea ma anche il bisogno da parte tua di recuperare degli spazi per dedicarti anche a te stesso. Nel lavoro oggi possono esserci delle dinamiche da approfondire e sarai molto ricettivo nel trovare soluzioni a ostacoli o eventuali ritardi.

Saturno nel tuo segno assieme a Nettuno, incrementano la fantasia ma anche la maturità di viverti i sentimenti non più in maniera dipendente ma da protagonista.Dunque assodato che hai iniziato a volerti più bene, ti consiglio oggi di vivere le emozioni sulla scia di ciò che più ti riesce meglio: amare senza misura.