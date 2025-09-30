L'oroscopo di oggi - martedì 30 settembre 2025

Ariete [♈️]

Ciao caro Ariete, chiudi il mese di settembre con alcune questioni in sospeso ne l’ambito pratico ma anche con una nuova forza e consapevolezza delle tue capacità. Oggi sei in un Mood di presa di posizione, soprattutto verso chi sembra porre dei limiti e ostacoli alle tue intenzioni Marte eccellente nel segno dello Scorpione, infonde energia, dinamismo e tanto sex appeal che mica non guasta nelle conoscenze come nel tuo modo di comunicare. Se stai attendendo delle conferme o risposte nel lavoro come in famiglia, ti consiglio in questo martedì di non accelerare i tempi. Ogni cosa per essere fatta a dovere necessità della capacità di saper cogliere il momento giusto. E tu stai imparando che aspettare spesso è meglio che agire di istinto.



Toro [♉️]

Buon martedì di fine settembre. Caro Toro, le stelle annunciano una giornata nel complesso positiva e premiante per le tue attività. Sfrutta la mattinata per sentirti più motivato e centrato nel lavoro: la Luna in aspetto di forza aiuta nei contatti, liberandoti anche di situazioni o persone che non sono in linea con i risultati che desideri ottenere. Marte in opposizione infatti ti pungola affinché tu faccia un’accurata selezione e se c’è stata una delusione nei sentimenti o in ambito professionale qualcuno non è stato corretto con te, oggi puoi rifarti. Bene la forma fisica e la volontà da parte tua di apparire ed essere al meglio. La costanza in ciò che stai portando avanti, alla fine premia sempre.



Gemelli [♊️]

Ecco un martedì caro Gemelli dove puoi vivere occasioni importanti di trasformazione ma anche di chiarimento nelle tue relazioni. La Luna prima in Capricorno e a fine giornata in Acquario, illumina lo spazio dedicato alla comunicazione e del sentirti premiato per il tuo impegno, dopo giornate che sono state un po’ contraddittorie per le emozioni. Certo, Saturno e Nettuno in aspetto di confusione mi dicono che ancora in famiglia o con il partner possono esserci delle dinamiche in cui non ti sei sentito apprezzato. Punta sulla leggerezza e sulla capacità che hai di ironizzare: d’altronde nessuno è perfetto ma tu in questo periodo stai dimostrando una grande capacità di guardarti dentro e di corregge il tiro, quando serve.



Cancro [♋️]

Chiudi il mese di settembre caro Cancro, tutto sommato nella soddisfazione dei tuoi impegni. Giove, se appartieni alla prima e seconda decade del segno , sta promuovendo le tue iniziative, attuando anche sblocchi a livello lavorativo o comunque maggiore forza a tutte le tue attività. Oggi tuttavia potresti avvertire il peso della stanchezza o essere più sulle tue in una relazione sia di amicizia che di amore. È come se sentissi la necessità un po’ di mettere alla prova l’altro, di vagliare un eventuale progetto e poi come sempre prenderti i tuoi giusti tempi per tirare le conclusioni. In serata ti consiglio relax o la pratica di uno sport dove la tua emotività può trovare sfogo. Con calma e senza ansia conduci il gioco tu. In amore è il momento giusto per sentirti desiderato.



Leone [♌️]

Mille impegni, mille scadenze e la tua ferrea volontà amico del Leone di non avere intralci intorno a te. Chiudi il mese di settembre con un martedì intenso per la tua vita professionale. Ti consiglio di non dare peso eccessivo ai possibili ostacoli ma ora è importante dimostrare che la tua grinta e la capacità che hai di metterti in gioco, sono in grado di fare la differenza. La Luna nel settore relativo le relazioni con gli altri, può portare a una presa di coscienza che qualcuno accanto a te ha modificato o freddato i rapporti. Osserva senza esprimere giudizi e lascia anche correre. La certezza comunque che stai facendo del tuo meglio a testa alta, è la migliore vittoria che tu possa riportare.



Vergine [♍️]

Il dado è tratto. Caro Vergine ne l’ultimo martedì di settembre puoi sentirti maggiormente a tuo agio con le tue emozioni. Venere nel segno e Marte positivo, fanno il tifo affinché tu possa affermare con forza la tua verità, sia nel lavoro che in amore.

Le stelle consigliano di progettare, fare investimenti ma stavolta credendo maggiormente nelle tue qualità. Se nel lavoro ci sono stati dei cambiamenti improvvisi o vivi una routine poco premiante, oggi sentirai l’esigenza di smuovere in positivo ciò che non ti piace e che vuoi vedere un minimo modificato. In amore mi piace la consapevolezza che stai assumendo nei confronti di qualcuno: non ti lasci più travolgere da chi non ha la maturità di comprendere quanto sei in grado di dare e di trasmettere, quando ami. Perditempo astenersi.



Bilancia [♎️]

Quando ti metti in testa un obiettivo, caro Bilancia ti attivi con tutta la diplomazia e savoir faire per raggiungerlo. Il problema è che spesso la tua modalità apparentemente misurata di portare avanti le cose, attira critiche o peggio invidie negli altri. In questo martedì hai più necessità di proteggere le tue azioni, di non mostrare il fianco alle persone che in maniera magari un po’ ipocrita ti sorridono davanti, mostrando un altro volto se giri le spalle. Per fortuna sei consapevole di questo e con Marte capace di spaziare nel tuo contesto sociale, individuare i guasta feste non sarà un problema. In amore, prosegue la voglia di stabilità ma anche di giusta richiesta di impegno da parte di chi ti è accanto. Perché se è vero che sai gestire con maestria le situazioni, è altrettanto vero che la tua pazienza ha poi un limite. Oggi non lasciare che qualcuno valichi quel limite.



Scorpione [♏️]

Fermezza di intenti, sguardo fiero e una certa sostanza ne l’esprimere i tuoi appetiti amorosi.

Caro Scorpione il mese di settembre si conclude per te con un ventaglio di iniziative che finalmente sanno sprigionare il carisma e la creatività che possiedi. Ovvio che ancora possono esserci soprattutto sul piano affettivo degli strascichi di un distacco o di un’incomprensione relativi all’estate scorsa; ma ora sei decisamente più forte e lucido nel valutarne i pro e i contro. Mi piace questo martedì che parla anche di affari, collaborazioni e come ti dicevo prima, di una serie di opportunità che da qui a dicembre prossimo, offriranno soddisfazioni. In amore sai chi sei e come sei capace di amare. Vietato accontentarti.



Sagittario [♐️]

Ogni tanto anche tu che sei sempre entusiasta e pronto a nuovi stimoli e cambiamenti di programma, necessiti un attimo di fermarti e fare il bilancio delle cose. Caro Sagittario in questo ultimo martedì di settembre puoi ritenerti comunque soddisfatto di come stai gestendo delle situazioni che possono essere ancora complesse in famiglia e nelle relazioni strette. Marte nel settore del tuo spazio circostante, invita a lasciare andare ciò che non puoi controllare senza sentirti sempre responsabile per tutto e tutti. In amore vuoi una conferma: Venere in quadratura ti fa sentire la mancanza di qualcosa o qualcuno. Sposta l’energia verso te stesso e tutto scorrerà di conseguenza.



Capricorno [♑️]

La Luna oggi nel tuo segno racconta della tua forza caro Capricorno e della capacità che hai di risolvere con fermezza e anche spirito di sacrificio i possibili ostacoli. Martedì di messa a fuoco dei tuoi obiettivi: Marte eccellente richiama a delle soddisfazioni anche nella sfera affettiva dove nelle settimane passate magari c’è stata distanza e difficoltà di comunicare. Nella professione come se stai studiando, vengono dinnanzi a te dinamiche più premianti per tutto l’impegno che stai mettendo. Odi infatti il pressappochismo: il tuo motto è “agire sempre al meglio delle tue capacità”. Dunque proprio perché sei un perfezionista, un complimento a te stesso te lo puoi concedere. Oggi brilli… te lo meriti.



Acquario [♒️]

In attesa del passaggio della Luna stasera e domani nel tuo spazio astrologico, caro Acquario ti sento riflettere a voce alta su qualcuno o qualcosa che ha preso gran parte del tuo interesse ed energia. Martedì di fine mese che chiude un po’ un cerchio, specie appunto nelle relazioni. Marte in quadratura impone un deciso reset a tutte quelle dinamiche che ti sei reso conto intossicano la tua quotidianità. Nel lavoro ottimo momento per stringere collaborazioni e per postare avanti con coraggio un progetto che può riguardare anche la tua casa o un possibile cambio di residenza. A te che sei l’originale dello zodiaco, a te se vuoi il futuro anche se ancora con qualche incertezza, è proprio qui dietro l’angolo a portata di mano.



Pesci [♓️]

Giornata caro Pesci oggi all’insegna delle responsabilità. Intendiamoci nulla di eccessivamente stancante o dispendioso nelle energie, ma in questo martedì potresti sentirti più pressato dagli impegni pratici e di tipo anche legale. Saturno nel segno se sei nato tra il 18 e il 21 marzo, esige da te l’urgenza di definire meglio i tuoi rapporti. Vietato ora perdere tempo o essere nel dubbio su qualcosa: la chiarezza porta a risultati molto positivi.

In amore con Venere ancora in opposizione e Mercurio in Bilancia ci può essere una certa stanchezza da parte tua, mista a insoddisfazione. Prova in serata a staccare la spina e a cercare il dialogo con chi ti è caro. Parlare è la migliore medicina quando senti che il cuore inizia a pesarti troppo.