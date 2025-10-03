L'oroscopo di oggi - venerdì 3 ottobre 2025

Ariete [♈️]



Gli impegni pratici caro Ariete non mancano di certo, ma in questo mercoledì hai tutte le spinte giuste per arrivare ad ottenere un riconoscimento importante. Urano in aspetto propulsivo al tuo Sole, governa le comunicazioni, lo scatto di istinto che ti sostiene quando tutto intorno a te sembra confuso o peggio incoerente. Anche la vita sentimentale può beneficiare del tuo essere al centro della scena: nei rapporti di vecchia data però ti raccomando prudenza nelle parole, visto che probabilmente c’è ancora qualcosa da chiarire. Oggi risulti capace di allineare e mettere d’accordo gli altri, una marcia in più per il tuo lavoro. Sfruttala!



Toro [♉️]



L’emotività potrebbe giocarti lo scherzo caro Toro di sentirti attaccato oggi dal tuo ambiente di lavoro. Prosegue la quadratura della Luna con Plutone che in Acquario intensificano gli scambi a livello comunicativo ma ti fanno pure sentire il peso di certi rapporti e dinamiche. In questo venerdì ti consiglio di restare in osservazione: il lavoro può essere un po’ una spina nel fianco, complice anche una certa tua stanchezza psico fisica. Cerca di prendere le dovute distanze da chi hai compreso non essere positivo per te. In amore vince chi resta e malgrado stai perdendo la pazienza, tu resti… tu vali.



Gemelli [♊️]



Accattivante, curioso con mille idee in testa ma anche con una parlantina niente male che aiuta a metterle in pratica. Grande energia caro Gemelli, in questo venerdì che desidera vederti impegnato su più fronti. La sfera pratica sta subendo delle trasformazioni importanti anche grazie al tuo studio e impegno. Urano ai primi gradi del tuo segno, spinge inevitabilmente verso il nuovo.

In amore c’è necessità con il partner di una vera condivisione, di qualità del tempo trascorso assieme. Cerca di non apparire troppo svagato o distante: spesso risulti incomprensibile quando hai troppi pensieri per la testa. Apriti al confronto e non resterai deluso.

Cancro [♋️]

Arrivi a questo venerdì un po’ affaticato caro Cancro. Sole in Mercurio ancora nel segno della Bilancia possono farti vivere degli sbalzi di umore oppure è in famiglia che non ti senti davvero riconosciuto per il tuo impegno. Ti dico già che è una fase transitoria: già da domenica sentirai più leggerezza. La professione oggi parla di nuovi accordi, nuove mansioni o comunque un incremento dei tuoi contatti e collaborazioni. Con Giove nel segno se sei nato tra il 28 giugno e 7 luglio, anche la vita affettiva si amplia di emozioni nuove. Basta però non mettere almeno oggi troppa carne al fuoco. Agisci si ma con i tuoi tempi.

Leone [♌️]

Si può resistere all’ assedio di Luna e Plutone che all’opposizione del tuo Sole, portano caro Leone a concludere magari un ciclo della tua vita lavorativa. Ovvio non è che avverrà tutto nella giornata odierna, ma sicuramente il desiderio di spezzare nel lavoro dei circoli viziosi e dedicarti se altro, può essere molto forte. In amore tutte le sfumature della passione ma anche della gelosia: attenzione a chi può mettere il naso nella tua coppia con parole poco appropriate; se invece sei single oggi ti vedo ammirato ma anche tanto sulle tue. Non rimuginare sulle troppe responsabilità e scadenze. Riuscirai perché sei un leader nato. Basta che tu lo voglia.



Vergine [♍️]



Qualcosa ti fa sentire a volte fuori posto o fuori da i tuoi reali desideri. Caro Vergine hai appreso quanto sia fondamentale volerti bene e preservare la tua energia e forza da chi tendeva ad approfittarne. In questo venerdì potresti però ritornare a pensieri un po’ pesanti per la voglia di benessere e di tranquillità che hai. Ti consiglio di provare ad uscire un po’ dagli schemi e fare anche qualcosa di diverso. Nel lavoro prosegue l’impegno e il tuo spirito di adattamento che ti fa essere versatile e ricercato. Sono i sentimenti che devi un filo guarire. Non disotterrare il passato: già ci sei stato e non ha più nulla da offrirti.



Bilancia [♎️]



“Che confusione sarà perché ti amo”. Caro Bilancia ecco un venerdì in attesa che Venere nel tuo segno, possa ricollocare i sentimenti al loro giusto posto. Intanto la situazione lavorativa appare in crescita anche se però possono esserci dinamiche di incertezza che ti trascini già dalla scorsa primavera. Saturno retrogado in Pesci non ha mezze misure e ti invita a comprendere dove davvero vale la pena impiegare la tua energia. Oggi ti consiglio di prendere la palla al balzo e tirare fuori le idee, perché possono essere prese in considerazione. In amore, come ti dicevo tanta voglia di complicità ma anche il giusto desiderio di essere ascoltati e supportati. Lascia anche che ti desiderino… non sei più quello sempre disponibile.



Scorpione [♏️]

Marte nel segno ti fa risplendere di coraggio e sensualità, caro Scorpione. Peccato che oggi però la Luna e Plutone in quadratura possono creare invidie o dissensi nel tuo modo di gestire le relazioni. L’importante è restare in caso un po’ defilato, non concedere eccessivo spazio a chi ti cerca solo quando gli e di comodo. Nel lavoro giornata intensa che produce risultati positivi laddove tu non sia però eccessivamente critico o perfezionista. In amore ok la passione ma ora desideri anche più lealtà e presenza da chi ti interessa, pena io tuo totale distacco. Uomo o donna avvisati, mezzo salvati.



Sagittario [♐️]

Vuoi fare di più e ne hai tutte le capacità. Caro Sagittario, questo venerdì annuncia un week end impegnativo per le energie ma anche di messa in atto di risultati per te prioritari. La sfera affettiva ancora può essere traballante a causa di un eccessivo spirito critico del partner o di un familiare. Vai avanti per la tua strada e concediti oggi anche una pausa di sano relax dalle incombenze dei pensieri. Non occorre infatti che tu abbia tutto sotto controllo ora, ma che tu sappia valorizzare al meglio i tuoi obiettivi, in barba a Saturno e Urano ostili. Nel lavoro si smuove qualcosa anche per la sfera finanziaria. Si, puoi ritornare a respirare. L’apnea è quasi finita!



Capricorno [♑️]

Ci sono situazioni a cui tuo malgrado hai dovuto adattarti. Caro Capricorno, mi riferisco alla sfera pratica ma anche a quella familiare che sono state un po’ croce e delizia nelle ultime settimane. In questo venerdì che annuncia un week end molto positivo, puoi rifarti. Nella professione con immensa fatica stai stabilizzando le tue competenze, riuscendo ad ottenere consensi di qualità. In amore a volte è difficile farti esprimere e tirare fuori le emozioni. Marte intenso e seducente, desidera una tua rivalsa nei sentimenti come ne l’intimità’. Punta come sempre in alto, le cose troppo semplici o scontate non fanno per te.



Acquario [♒️]

Bisogna correggere il tiro quando avverti caro Acquario un clima di eccessiva aspettativa e tensione nei tuoi confronti. Anche oggi la Luna nel tuo segno, assieme a Plutone richiamano all’importanza di tirare fuori nelle relazioni strette la tua verità. Hai volontà e tenacia per andare verso degli obiettivi di vita importanti ma devi anche ora fare un’accurata selezione. Nel lavoro puoi essere in un momento di scelte che ti ritroverai nei risultati a inizio del nuovo anno. In amore, basta con le persone indecise o poco presenti. Tu dai dare tanto in termini di complicità e appartenenza. Pretendere ciò che ti spetta non è egoismo ma amor proprio. Senza dover più rincorrere nessuno.



Pesci [♓️]

Tutti ti cercano, tutti ti chiedono un parere o un consiglio. Caro Pesci, in questo venerdì in attesa della Luna nel tuo segno domenica, hai necessità di staccare anche tu un po’ la spina. Intendiamoci ti piace essere di aiuto, di supporto ,ma spesso in amicizia come in amore, ti senti in certi casi sfruttato per la tua disponibilità. Oggi puoi mettere dei confini e attraverso la tua intuizione, mettere anche a segno delle vittorie nel lavoro.

Marte, Giove e Saturno restano magnifici per incentivare le emozioni autentiche, facendoti sentire a casa con chi ha avuto il coraggio di restarti accanto nei momenti più bui. Ecco perché ora non hai più bisogno di tanta gente intorno a confermare chi sei. Basta lo sguardo di chi ami.