L'orscopo del 27 marzo 2024 di Branko

ARIETE Prosegue la produttiva stagione della vostra vita, pur con contrasti e fatica, ma quello che avete ottenuto non è poco. Il grosso è ancora da venire! Oggi: prima le idee, poi ricerca e diplomazia, quindi risultato! Venere diventa “pratica”, attira persone che servono per lavoro e affari, ma la riuscita dipende molto dal vostro atteggiamento, guardatevi dall’impazienza. Non dimenticate il cuore, rispondete alle richieste della persona amata.

TORO Pressioni in famiglia, i rapporti di vecchia data si trascinano ancora incomprensioni, discussioni e rimproveri, che in effetti sarebbe molto meglio dimenticare. Voltate pagina. Organizzate qualcosa di speciale per Pasqua. Il giorno di oggi parte con una Luna nervosa, ma poi vince il buon Giove, tutto diventa più facile e piacevole. Persone altolocate vi tengono d’occhio, siate aperti, chiari, disponibili.

GEMELLI Qualcuno vi tende sempre una mano, aiuti insperati pure nelle questioni di casa o altre proprietà. Si può essere felici quando Saturno è cosi severo come in questo periodo? Avete anche voi attraversato un inverno tempestoso, ma la primavera è sorprendente. Mercurio cercatore infallibile di nuove opportunità. Una ragione in più per essere felici. Trilussa, il vostro poeta, dice che “tutto sommato, la felicità è una piccola cosa” … Ma tante piccole cose messe insieme fanno una vita.

CANCRO Dopo il plenilunio arriva l’influsso di una festosa Luna nel settore del vostro amore, diventa fortuna nel pomeriggio quando forma un aspetto di trigono con Venere, fate voi in modo che questo transito bene augurante diventi concreto, produttivo, per voi e per tutta la famiglia. Consigliamo un atteggiamento più sicuro e più aggressivo nel lavoro, imparate a giocare forte! Difendete il vostro prestigio, nuovi nemici in arrivo. Viaggi con cautela.

LEONE Oggi sarete un po’ sulle vostre. Forse avete ragione, vi sentite un po’ trascurati in amore, famiglia. Due distinte correnti astrali caratterizzano questi primi giorni della vostra primavera: le stelle amorose e domestiche (Giove, Urano, Luna) sono oggi in conflitto tra loro e con voi, molto più viva è la fiamma del successo e guadagno. Grande forza delle idee, combattete fino in fondo. Salute: mal di gola, raucedine, richiedono relax.

VERGINE Quasi una partita con il destino che voi saprete indirizzare nella giusta direzione, con un atteggiamento razionale e con l’intuito che vi regala una profonda Luna in Scorpione, davvero infallibile per gli affari, per il lavoro. Amore ritrovato, passione scorpionica - siete possessivi, gelosi, sospettosi. Un po’ di attenzione alla salute, forse si tratta di allergie stagionali. Importanti atti scritti, contratti e resoconti.

BILANCIA C’è qualcosa che assomiglia al fuoco dell’Ariete nel vostro modo di amare - inebriate, fermate tra le braccia di un giovane amore, le donne sole. Anche l’uomo del segno avrà una Pasqua di conquiste, ma si dà il caso che Giove si mostri più sensibile verso le donne, anche quelle sposate. Siete in fase di risveglio ma non c’è bisogno di sbandierare le soddisfazioni ottenute. Manca solo un vostro manifesto sui muri: “La Bilancia cerca un amore appassionato”.

SCORPIONE È iniziata la primavera, Luna nel segno è come una rondine che annuncia un nuovo amore. Un vero concerto delle stelle amorose si sente dal segno dei Pesci, dove avete Venere e Marte coinvolti in un passionale abbraccio. Un primo anticipo della stupenda passionalità, lo vivrete oggi e domani, grazie alla Luna nel segno. Ricordate “Uccelli di rovo”, sceneggiato australiano, pervaso di una sensualità che profuma di peccato.

SAGITTARIO Bravura e fortuna fanno miracoli. Auguriamo felice primavera, certamente farete passi importanti nel lavoro e avrete sostanziosi aumenti finanziari… ma un nemico dovete sempre tenere presente, Saturno in Pesci. Sistemate i punti non chiariti nelle relazioni strette: collaborazioni, affari, famiglia, matrimonio, amore. Ma i nuovi, nuovissimi legami, sono favoriti da Giove.

CAPRICORNO Improvvisamente un aumento di transiti stimolanti e rinnovativi. Oggi partite con la protezione di una potente Luna in Scorpione, bellissima innanzitutto per l’amore. Dopo aver fatto un controllo della salute e della forma fisica, iniziate con un bel discorso nella vita di coppia, ma se siete soli questa sera fatevi vedere in qualche posto dove si incontra gente chic, come voi. Possedete un tale fascino conturbante e avvincente da risultare credibili anche in affari. Venere esplode.

ACQUARIO Luna diventa già in mattinata nervosa per la famiglia e anche per i rapporti con il mondo professionale. Si è spostata in Scorpione, vista da sola è già abbastanza oppressiva, aggiungeteci anche il contrasto con il vostro Plutone e la situazione può diventare pesante. Tocca a voi per primi restare calmi. Difficile dire quanto sarete diplomatici con chi amate, ma per fortuna le vostre scenate sono universalmente considerate le più divertenti dello zodiaco.

PESCI Splendida Luna in Scorpione, imperdibile per l’amore il doppio trigono con Venere e Marte nel vostro segno, aspetto felice per la vita sentimentale e per aumentare il nucleo familiare. Figli, nipoti, pronipoti. Fortunati gli amori che nascono durante i lunghi viaggi, anche all’estero.

L’ambiente di lavoro appare sottosopra, ma solo voi avete Nettuno, navigherete con ogni tempesta! Una sirena nella vita dell’uomo Pesci, travolta la donna dalla passione di Giove.