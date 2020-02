Storia di Sally, la vagabonda: ogni sera mangia al fast food

Ogni sera torna nello stesso posto. Il marciapiede antistante l'ingresso di un ristorante. Si siede lì e aspetta pazientemente, con il suo irresistibile sguardo colmo di speranza. Perché sa che, prima o poi, arriverà un pasto caldo. La presenza di questo cagnolino senza casa non è certo passata inosservata ai dipendenti della catena di paninoteche Subway, a Portales, in New Mexico. Che lo hanno in qualche modo adottato, assicurandogli una leccornia ogni giorno. La storia di questo cane, ribattezzato Subway Sally, è finita anche sui social network. Trasformando l'animale in una star dell'app dedicata ai video Tik Tok. Tutto è cominciato quando una sera uno degli utenti del social, nonché impiegato del punto vendita, ha postato il primo video che immortala quella che ormai per tutti da queste parti è diventata una simpatica routine. La clip pubblicata da Giovanni Luhman il nickname dell'uomo è Kxnuko è diventata presto virale, collezionando qualcosa come dieci milioni di visualizzazioni in poche ore. Insomma, anche il popolo di internet si è innamorato della cagnolina, proprio come hanno fatto i lavoratori del fast food. Da quel giorno Luhman ha iniziato a condividere altri momenti della sua amicizia con Sally, con l'obiettivo di insegnare una lezione preziosa: «La gente non dovrebbe limitare il suo impegno ai social network. Dovrebbe preoccuparsi degli animali anche nella vita reale», ha spiegato l'uomo ai media americani. In uno dei video Luhman è stato ancora più preciso, raccontando agli utenti di Tik Tok che Sally ormai è diventata famosa, ma non è certo l'unico cane randagio della zona. «Vivo in una città molto povera racconta l'uomo e tanta gente non ha abbastanza denaro per prendersi cura anche di un animale domestico». Di qui è partita anche l'idea di offrire cibo destinato ai pet proprio alle famiglie che non possono permetterselo. «Vogliamo aiutare i cittadini a basso reddito nella speranza che i loro amici a quattro zampe non finiscano per strada» ha detto. L'appello, complice la diffusione del social network sempre più amato in ogni angolo del pianeta, non è andato a vuoto. Sono già tante le star, così come le persone comuni, mobilitate per aiutare Luhman nel suo intento. Lui ringrazia, naturalmente, precisando di non voler ottenere alcun profitto da questo progetto. In molti hanno chiesto all'uomo come mai si limiti a nutrire Sally, senza invece adottarla in pianta stabile. Lui ha spiegato di avere alcuni gatti in casa, che non accetterebbero l'arrivo di un cagnolino. Esclusa anche la possibilità di accompagnare l'animale in un rifugio: quello più vicino si trova a circa 40 chilometri di distanza, e ha una brutta fama. E così Sally prosegue la sua routine, puntualissima ogni sera. Quando fa troppo tardi, e trova il suo ristorante preferito chiuso, il cane ha un piano alternativo: attraversa la strada e va da Taco bell, un altro fast food della zona. Perché in questa città degli Stati Uniti il destino di Sally è stato preso a cuore da moltissime persone. Non è un caso che il cane appaia sempre in perfette condizioni: Sally è sempre pulita, con il pelo lucido e lo sguardo vispo. Il merito è anche di una signora che gestisce un negozio di fiori nelle vicinanze e che, qualche volta, le regala un bel bagnetto. Nonostante tutta questa attenzione, e i riflettori di Tik Tok, la vita di Sally per le strade di Portales non è stata sempre facile. Da quando Luhman ha iniziato a lavorare nella zona, il cane ha già avuto quattro cucciolate. «Molte persone hanno provato ad adottarla conclude -, ma lei non vuole lasciare la strada. Probabilmente ha trovato un buon posto dove dormire e dove prendersi cura dei suoi piccoli». Per il momento Sally può comunque contare su una certezza: il suo amico Giovanni, e tutti i suoi colleghi, continueranno a prendersi cura di lei finché ne avrà bisogno. Perché Sally, dicono tutti in zona, ormai è parte integrante della comunità.