Dopo Davide Livermore nel 2024 e il maestro Riccardo Chailly l’anno scorso, è Luca Salsi, protagonista della nuova produzione di Nabucodonosor, il Personaggio scaligero scelto dalla giuria del Premio Galleria giunto alla sua terza edizione. Un riconoscimento presieduto da Pier Galli e offerto dalla famiglia Galli che gestisce il Ristorante «Galleria», celebre locale storico frequentato da spettatori e amanti della Scala che questa sera ospiterà la cerimonia di premiazione. Il Premio alla Carriera è stato assegnato dalla giuria di critici e giornalisti a Bruno Casoni, tra i più longevi e apprezzati maestri del Coro nella storia della Scala fino al suo congedo di giugno. Il Miglior spettacolo della stagione è il Faust di Gounod, perché «in questa nuova produzione tutti gli elementi de convergono in una visione comune, iconoclasta e innovativa: dalla regia fantasiosa di Johannes Erath alla direzione brillante di Daniele Rustioni, fino alla bella prova della compagnia di canto, con Vittorio Grigolo, Marina Rebeka e Alex Esposito». Daniele Rustioni è il Miglior direttore per la sua direzione musicale di Faust «tecnicamente solidissima». Miglior regista è Romeo Castellucci per Pelléas et Mélisande, perché «ha realizzato uno spettacolo tecnicamente di altissimo livello, con una gestione esemplare del palcoscenico che si concretizza in immagini di grandissima potenza evocativa e visionaria bellezza». Il Miglior cantante è Alex Esposito, per la sua interpretazione di Méphistophélès nel Faust, avendogli «ridato la sua vera natura di diavolo francese, seduttore, mercuriale, affascinante e gaglioffo insieme, esibendo non solo doti vocali, ma anche attoriali di qualità assoluta». E, per inciso, stabilendo probabilmente il nuovo record scaligero di numero di costumi cambiati in un solo spettacolo.

Il Premio «Angelo Foletto», dedicato da quest’anno all’indimenticabile critico musicale e giornalista, sarà consegnato dalla moglie Anelide Nascimbene al giovane soprano Francesca Pia Vitale, per la sua interpretazione di Violetta nella Traviata.+