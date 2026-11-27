«Quando si apre il sipario, la scena è totalmente vuota, c’è solo Jago», racconta Damiano Michieletto, il regista che firma l’Otello di Giuseppe Verdi, opera inaugurale della stagione della Scala, attesa il 7 dicembre. Avanti con lo spoiler. «Si sta mettendo i guanti, come se indossasse una maschera». Quei guanti bianchi sono il segno distintivo del personaggio e il filo conduttore dello spettacolo: quando li indossa è pronto a entrare in azione, fomentando risse, iniettando il veleno della gelosia. Poi Jago (il baritono Luca Salsi) si volta e, alle sue spalle, si illumina improvvisamente tutto il teatro. La scena si riempie di fumo, di nebbia, di una foschia che richiama la burrasca con cui principia l’opera. Ma non è soltanto una tempesta atmosferica. «È come se la creasse lui, come se volesse creare un mondo torbido». È la tempesta che Jago prepara nella mente di Otello (il tenore Brian Jadge).

«Per un regista è uno degli inizi più difficili», osserva Michieletto. «Qui non c’è un’ouverture preparatoria: si apre il sipario e subito comincia l’azione». Il regista costruisce così un’immagine destinata a ritornare anche alla fine. Sui corpi senza vita di Otello e Desdemona (il soprano Eleonora Buratto) riappare l’ombra di Jago, che si toglie i guanti: missione compiuta. Non se ne va, resta un’ombra nel fumo, una presenza che continua a incombere anche dopo la tragedia. Il cuore di questa rilettura è la manipolazione, che fa leva sul sentirsi diverso di Otello, lo straniero che viene da lontano e non si sente accettato. Jago non si limita a insinuare il sospetto del tradimento di Desdemona: sottrae progressivamente a Otello la sua identità. «Io ti manipolo, ti sto rubando l’identità. Tu non sei più Otello, sei quello che io voglio che tu sia», continua il regista. È anche il rovesciamento dei rapporti di potere tra i due uomini: il servo-alfiere desidera diventare padrone e comandante. Per un momento, spiega il regista, «si scambiano le parti». Otello non sembra nemmeno rendersi conto di ciò che sta accadendo: è ormai prigioniero dell’incantesimo psicologico di Jago. La vicenda è ambientata negli anni Trenta del Novecento, in un palazzo di specchi, simbolo di un’identità in crisi. È qui che dovrebbe svolgersi «la festa delle nozze di Otello e Desdemona, il tentativo di rendere pubblica la loro unione e di avvicinare Otello, straniero e diverso, alla società in cui vive». Ma la celebrazione non riuscirà a compiersi. Le nozze si trasformeranno in un funerale.

In questa prospettiva emerge soprattutto una figura che Michieletto vuole restituire alla sua centralità: Emilia (mezzo soprano Szilvia Vörös), la moglie di Jago, la vera eroina della vicenda. È lei che, nonostante le minacce del marito, trova il coraggio di difendere Desdemona e di denunciare pubblicamente la verità. Quando comprende che Otello ha ucciso la moglie, non tace. «Se non ci fosse Emilia, non si saprebbe nulla», sottolinea Michieletto. Il suo è un coraggio tanto più significativo perché nasce in una condizione di estrema vulnerabilità: ha appena assistito all’uccisione di una donna e sa di poter diventare la prossima vittima. Eppure parla. «Per me lei è l’eroina della storia».

La tragedia di Verdi-Boito, nella lettura del regista, diventa così una riflessione sul potere della manipolazione e sulla fragilità di chi non si sente accettato. Jago è il male, ma neppure in Otello possiamo immedesimarci. «Possiamo al massimo compatirlo. Clinicamente oggi sarebbe uno psicotico, ossessionato dalla gelosia. Immagina un mondo che non c’è e che diventa più reale del reale. A un certo punto creo una scena in cui lui vede Desdemona ovunque», racconta Michieletto. E quando il sipario cala, tra le macerie di tanto inganno, resta una sola voce capace di dire la verità: quella di Emilia.