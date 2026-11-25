Francesco Brandi, classe 1982, ha lavorato con Nanni Moretti, Paolo Virzì, Pupi Avati e Andree Ruth Shammah e Ippolita Baldini, la Dodi in «Benvenuti al Nord» di Luca Miniero e la Lucy di Zelig, sono stati scelti da Giacomo Poretti per il suo debutto alla regia: da oggi al 29 novembre al Teatro Oscar con «Bobby», drammaturgia dello stesso Brandi.

Poretti, perchè ha scelto «Bobby» per il suo debutto alla regia?

«Mi è capitato di vederlo qualche anno fa e mi piacque. Dissi a Francesco che lo avremmo prodotto come Teatro Oscar/Incamminati».

Che lavoro ha svolto sul testo e con gli attori?

«La drammaturgia è rimasta quella, ci siamo concentrati su una messa in scena molto particolare. E’ da vedere, non posso anticipare nulla, è sorprendente».

Cosa si aspetta dal pubblico?

«Apprezzerà perché è un bel testo e ci sono due bravissimi attori».

La comicità è nota principale?

«Non solo».

Che rapporto ha con i registi quando è attore?

«Molto, molto rispettoso. Si crea una relazione creativa e collaborativa. Mi riferisco in particolare a Massimo Venier per il cinema e Arturo Brachetti per il teatro. E poi un terzo, Andrea Chiodi e un quarto, Marco Zurtello che ha diretto i due lavori con Daniela Cristofori».

E si è ispirato al rapporto che ha con loro anche con Brandi e Baldini?

«Certo. Quando ci si trova, scattano delle corde, delle immaginazioni: devi avere la possibilità di lavorare con due attori che ti seguono».

Prima lei era meccanico e poi infermiere, faceva teatro per diletto. Si sarebbe mai aspettato questo cambio di vita?

«Assolutamente no. Non pensavo nemmeno di poter fare questo lavoro. Era lì legato all’ambito dei sogni. È stato un cambio molto radicale».

Da capovillaggio al successo in tv, teatro e cinema, fino alla direzione dell’Oscar dal 2019 con Luca Doninelli e Gabriele Allevi e ora la regia. Quel è stata la parte migliore?

«Di sicuro l’aver incontrato Aldo e Giovanni. La collaborazione con loro è una cosa ancora viva, molto presente».

Lei ha ricevuto un Ambrogino d’oro nel 2010 con Aldo e Giovanni. Chi vorrebbe vedere premiato?

« Urca, non lo so. Però aspetta: mi piacerebbe don Claudio Burgio e la sua comunità Kayros a Lambrate».