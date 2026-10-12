Ritorna Mr. Bean. A partire dal teatro

Rowan Atkinson torna sui palcoscenici di Londra con una carrellata dei personaggi più celebri della sua carriera, a partire dall’immarcescibile Mr. Bean. Il comico britannico, classe 1955, sarà protagonista di Rowan Live, uno spettacolo che riproporrà in sala (ma ormai quello che va in sala ci mette un attimo a finire su qualche piattaforma...) i suoi sketch televisivi più noti, insieme a nuove «svalvolate» pensate appositamente per il pubblico. Questo ritorno andrà in scena al Gillian Lynne Theatre, nel West End di Londra, per trenta repliche dall’8 febbraio al 13 marzo 2027, ed è anche una riunione di cervelli comici: il progetto ruota attorno ad alcuni degli autori che hanno contribuito ai primi successi di Atkinson: Richard Curtis, Ben Elton e Howard Goodall. La regia è affidata a Raz Shaw.

È il ritorno, dal vivo, di un repertorio che ha consacrato l’attore nell’immaginario collettivo internazionale. Oltre a Mr. Bean, lo spettacolo darà nuova vita anche le interpretazioni legate alla sitcom Blackadder e altre chicche di una carriera televisiva che in Gran Bretagna, a parte Benny Hill (1924-92), non ha eguali. In un’intervista al quotidiano The Guardian, Atkinson ha spiegato di essere felice di poter «riproporre gli sketch che hanno dato inizio a tutto». Molti dei suoi personaggi più famosi, ha ricordato, sono nati proprio durante quelle prime esperienze televisive. Lo spettacolo comprenderà inoltre materiale inedito, scritto appositamente per l’occasione. Le origini risalgono agli anni degli studi a Oxford, quando Atkinson iniziò a elaborare i suoi primi sketch insieme a Curtis, Elton e Goodall. Quelle esperienze precedettero il successo televisivo ottenuto con il programma comico Not the Nine O’Clock News, che contribuì a lanciare la sua carriera.

Il rapporto tra Atkinson e il teatro, tuttavia, precede e accompagna la sua notorietà televisiva. Fu proprio sulle tavole del palcoscenico, nei primi anni Ottanta, che l’attore sperimentò il personaggio di Mr. Bean, prima di trasferirlo sullo schermo. Nel corso degli anni Atkinson ha poi portato in teatro il suo lato serio: recitando in opere di Anton echov e nel musical Oliver! di Lionel Bart, che gli valse un Olivier Award nel 2009.