Addio a WhatsApp per alcuni telefonini. Ecco tutti gli smartphone banditi

Non è la prima volta che i progressi tecnologici rendono superati apparecchi elettronici neppure tanto vecchi. È il caso, in particolare, dei supporti utilizzati sui telefonini per comunicare e giocare. Dal primo novembre, WhatsApp non potrà più essere utilizzato per una serie di smartphone non adatti ai nuovi aggiornamenti previsti dagli sviluppatori. Ad essere fuori uso saranno quei cellulari dotati del sistema operativo Android nella versione 4.0.4 o precedenti, datata 2012. Si tratta di smartphone oramai utilizzati da poche persone, da quei nostalgici che negli ultimi anni non hanno mai cambiato il loro telefonino.

Il motivo per cui non si potrà accedere più a questi dispositivi è evidente ed è sempre lo stesso: gli smartphone che risalgono agli anni tra il 2010 e il 2012 non hanno più le caratteristiche hardware o software compatibili con le novità previste dai programmatori. È stata la stessa piattaforma di messagistica a dare l’annuncio sul proprio sito, evidenziando la scadenza del primo novembre come data ultima per poter utilizzare WhatsApp. La notizia è passata sottogamba proprio perché sono davvero poche le persone ancora in possesso di telefonini di quella generazione.

Ma, nonostante tutto, ci saranno utenti che avranno disagi. Quali sono, in ogni caso, gli smartphone banditi da WhatsApp? I telefonini interessati sono quelli con sistema Android 4.0.4 è l'ultima versione di Android 4, Ice Cream Sandwich, uscita nel 2012 prima di lasciare il posto, l'anno successivo, ad Android 4.1 Jelly Bean. Il problema maggiore per chi è ancora in possesso di questi dispositivi è il salvataggio in cloud di tutti i messaggi in memoria, che poi dovranno essere trasferiti su un telefonino di nuova generazione che supporta gli aggiornamenti di WhatsApp.

Intanto, come riporta il Corriere della Sera, la piattaforma messagistica sta introducendo una serie di novità che faranno felici gli utenti. Arriveranno trentasette nuove emoji, a cui si aggiungeranno settantacinque nuove varianti di simboli pittografici già esistenti, che prevedono ulteriori sfumature per i colori della pelle di alcune faccine dell'attuale catalogo. Con queste ultime trentasette, diventeranno 838 le emoji a disposizione sui telefonini.