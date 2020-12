Cashback di Stato? Occhio all'app: queste sono sbagliate

Che ci sia stata confusione nei primi giorni del cashback di Stato è cosa certa: per molti l'accesso all'app IO e la registrazione all'iniziativa hanno comportato qualche difficoltà, per altri l'aggiunta dei metodi di pagamento si è rivelata una corsa a ostacoli, ma c'è addirittura chi è inciampato nel download delle applicazioni sbagliate. È sufficiente dare un'occhiata alla classifica di quelle più scaricate dalla piattaforma App Store per scoprire che i possessori di iPhone si sono imbattuti in "Cashback di Stato - Italia" e "Cashback di Stato Italia App", rispettivamente alla prima e alla quarta posizione della Top 10 per la categoria Utility. Si tratta di applicazioni che nulla hanno a che vedere con quella ufficiale, pubblicate con il solo fine di cavalcare l'interesse sul tema.

Nessuna delle due è gratis. La prima è in vendita al prezzo di 0,99 euro e nella descrizione riporta "Con l'app puoi calcolare in un attimo quanto ti verrà restituito dallo stato italiano a seguito di un tuo acquisto pagato con strumenti elettronici" . L'altra viene invece proposta a 0,49 euro: "Calcola in pochi secondi quanti euro ti verranno restituiti dallo stato italiano" . A cosa servono? A nulla se non a calcolare il 10% delle spese effettuate in negozio e nel secondo dei casi a tenere traccia dei rimborsi. Insomma, operazioni che volendo si potrebbero eseguire in tutta semplicità con la calcolatrice già installata sullo smartphone e prendendo un appunto.

Il consiglio è ovviamente quello di non scaricarle: IO è in download gratuito e fa tutto questo in automatico. Lo stesso vale per le applicazione di quelli che vengono definiti issuer convenzionati, ovvero le realtà che gestiscono i circuiti di pagamento e le carte di credito o di debito, i bancomat e le applicazioni per le transazioni digitali accettate al fine di maturare il rimborso come Poste Italiane, Nexi, Satispay, BancomatPay e così via.