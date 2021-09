Chat segrete che si "autodistruggono"? In arrivo anche su WhatsApp

Chat segrete che spariscono da sole? Questo sembra essere il futuro che attende gli utenti WhatsApp, per i quali l'applicazione di messaggistica istantanea è pronta a riservare qualche sorpresa interessante. Non più soltanto i messaggi che si "autodistruggono", ma intere conversazioni destinate a non lasciare alcuna traccia sui dispositivi.

Quante volte sarà capitato di essere inseriti in gruppi di chat con la promessa, spesso non mantenuta, di eliminare il gruppo non appena trascorso l'evento per il quale era stato creato? Con le nuove conversazioni temporanee sarà possibile stabilire in anticipo quanto durerà la chat, sia essa di gruppo o singola.

A riportare l'indiscrezione è il sito WABetaInfo, che mostra anche uno screenshot di quella che dovrebbe essere la modalità di attivazione della nuova funzionalità. Da quello che è possibile vedere sarà possibile ad esempio impostare un termine massimo di 7 giorni, al termine dei quali la chat scomparirà.

Si tratta unicamente di una singola schermata, e nulla vieta di pensare che potrebbero essere previste differenti impostazioni con durata maggiore o minore. L'applicazione ormai da tempo acquisita da Facebook si prepara quindi a rilanciare ulteriormente nei confronti della concorrenza, cercando di riprendere in qualche modo quota dopo le polemiche legate alle nuove condizioni relative alla privacy.

Chat WhatsApp che spariscono, come funzioneranno?

Qualche passaggio piuttosto semplice, poi ognuno dovrebbe poter disporre delle chat a proprio piacimento. Accedendo alla sezione Privacy, contenuta nelle impostazioni della chat, ciascuno potrà attivare quella che dovrebbe essere definita "modalità a scomparsa".

Tutti i partecipanti riceveranno una notifica relativa al cambio di status della chat, ovvero del suo essere diventata "a tempo determinato". Non è ancora noto quando tale novità verrà messa a disposizione degli utenti, probabilmente nel corso dei prossimi mesi.