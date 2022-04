Connessioni scadenti, gli accorgimenti per migliorarle

Nell’ambito della banda larga, tra i Paesi dell’Europa occidentale, l’Italia offre gli abbonamenti più a buon mercato. Tuttavia, il basso prezzo si riflette sulla qualità del servizio, con una scarsa connessione che rallenta le attività e ritarda la ripartenza del sistema Paese. La cifra media sostenuta per un abbonamento mensile a banda larga in Italia è di 24,90 euro al mese. In Europa occidentale il prezzo medio è di 45,45 euro. Hanno tariffe simili alle nostre la Germania (25 euro al mese) e la Francia (26 euro al mese). Il costo più alto è sostenuto dai cittadini norvegesi con una media di 89,10 dollari al mese. Questi numeri arrivano dall’indagine realizzata su 220 Paesi da Cable.co.uk, centro di ricerca inglese.

I test per misurare l’efficienza della connessione

Ci sono modi per migliorare la velocità della propria banda? Innanzitutto è utile misurare la performance della propria connessione internet individuando eventuali gap tra velocità dichiarata dal fornitore e prevista dal contratto e velocità effettiva, grazie a uno dei molti SpeedTest che si trovano on-line (sono disponibili anche su SosTariffe.it). Prima di effettuare il test vanno scollegati eventuali altri dispositivi collegati all’apparecchio sul quale si vuole fare la misurazione, interrotti tutti i download e chiuse le varie applicazioni che potrebbero alterare il risultato.

Gli accorgimenti per potenziare la velocità della banda

Non è possibile aumentare la velocità della banda, ma si possono adottare degli accorgimenti per cercare di massimizzarne le prestazioni. Si può per esempio riavviare il router per risolvere alcuni conflitti rimasti in memoria che potrebbero provocare problemi di connettività. Alcuni apparecchi prevedono anche la programmazione di riavvii automatici a cadenza regolare. È altresì consigliabile spostare il router per posizionarlo in una zona molto centrale della casa dove il segnale sia più forte per garantire una migliore copertura. Se ciò non fosse sufficiente, un ulteriore dispositivo, come un ripetitore wi-fi o una powerline, potrebbe amplificare il segnale. Di supporto all’ottimizzazione della velocità della propria banda larga è l’aggiornamento del firmware del router, che è il software che gli permette di funzionare correttamente. Alcuni router consentono di controllare la presenza di eventuali aggiornamenti dall’interfaccia, per altri si deve controllare sul sito del produttore, procedendo “manualmente”. Non bisogna dimenticare che alcune app e alcuni programmi possono essere in esecuzione sul dispositivo, trasmettendo e ricevendo dati, perché aperti in background e magari scaricando aggiornamenti automatici. Se si è dotati di un pc, si possono verificare le attività nel task manager. L’ultimo consiglio per una maggiore velocità è di rinunciare alla rete wi-fi e di connettere il proprio dispositivo al router direttamente con il cavo ethernet.