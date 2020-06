Ecco il superaggiornamento: così cambierà WhatsApp

Stando ai rumors messi in circolazione negli ultimi giorni, l'applicazione nota col nome di Whatsapp sarebbe in fase di lavorazione da parte dei suoi sviluppatori al fine di apportare delle importanti modifiche con i prossimi aggiornamenti.

Qualche informazione più precisa a riguardo è stata fornita da WaBetaInfo, portale da sempre tra i più aggiornati sulle novità in programma per quanto concerne l'applicazione di messaggistica istantanea di proprietà del gruppo Facebook. Al momento, tuttavia, nonostante le attendibili informazioni di lavori in corso in fase avanzata, non è possibile neppure in via ipotetica ipotizzare una data di rilascio, e la stessa Whatsapp non ha dato indizi a riguardo.

Tra le novità più importanti vi sarebbe quella dell'introduzione del supporto multi-dispositivo, funzione che dovrebbe pertanto consentire di poter utilizzare un medesimo numero di telefono su più apparecchi in contemporanea, sia smartphone che personal computer.

Numerose altre le funzioni testate dagli sviluppatori del software, tra le quali l'inserimento della modalità di ricerca per data, il supporto ShareChat, innovativi strumenti in grado di ottimizzare l'uso dello spazio di archiviazione dati e la possibilità di eliminare contemporaneamente tutti i messaggi memorizzati ad eccezione di quelli spuntati come "importanti".

La pulizia rapida dei messaggi salvati sulla chat, con la possibilità di risparmiare quelli selezionati, si sta ora testando su iOS. Vero è che Whatsapp già include l'opzione di eliminare tutti i messaggi ad eccezione di quelli "importanti", ma effettuare data procedura all'interno della sezione "Utilizzo dati ed archivio" comporta comunque un aggiramento dell'opzione e quindi la cancellazione completa. Un problema, questo, che dovrebbe essere risolto con la nuova versione.

Come già accennato, sono in fase di realizzazione per la versione Android di Whatsapp anche delle importanti modifiche che consentiranno di ottimizzare gli strumenti di utilizzo e gestione dello spazio di archiviazione. Dal pannello di controllo sarà possibile ottenere informazioni sui file che occupano più memoria e su quelli inoltrati, oltre che riordinare immagini e foto condivise in chat per dimensione o data di acquisizione.

Novità in arrivo anche per la ricerca via web su Android: in fase di sviluppo quanto già introdotto nella versione beta 2.20.40.26 dell'applicazione di messaggistica istantanea per iOS: si potrà quindi effettuare una ricerca inversa dell'immagine su Google.

Il supporto ShareChat, invece, è destinato soprattutto agli indiani, trattandosi di un social network molto diffuso tra la popolazione.