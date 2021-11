Egr Awards 2021, record di riconoscimenti a Sisal

Record di premi in un’unica edizione degli EGR Awards per Sisal che ha conquistato ben cinque riconoscimenti confermandosi come operatore leader tecnologico e digitale nel panorama italiano. L’offerta di gioco online Sisal ha vinto i premi di operatore dell’anno, innovazione di prodotto interno, operatore socialmente responsabile, migliore operatore di lotteria e operatore del servizio clienti.

Nella competizione in cui sono protagoniste le eccellenze del settore a livello nazionale, Sisal si è distinta per la forte attenzione alla responsabilità, per i costanti investimenti in innovazione e per la continua attenzione alla cura dei propri clienti. Caratteristiche su cui si fonda il modello di successo che ha portato Sisal ad essere il più grande operatore nel settore del gaming online.

Ecco i cinque i riconoscimenti ottenuti quest’anno.

Confermato il premio miglior operatore dell’anno, già ottenuto nel 2020, come operatore che ha definito gli standard da seguire nel mercato, integrando elementi di innovazione digitale in tutte le aree aziendali.

Migliore innovazione di prodotto interno grazie a Tipster, la prima piattaforma social del mondo scommesse in Italia.

Miglior operatore socialmente responsabile, grazie all’attenzione ai temi di tutela del consumatore, in particolare per gli algoritmi di intelligenza artificiale utilizzati nella prevenzione di comportamenti a rischio e le attività di supporto al giocatore.

Migliore operatore di lotteria, per essere stato il rivenditore online di lotterie che ha raggiunto i migliori risultati in termini di crescita e di innovazione.

Migliore operatore servizio al cliente, per aver dimostrato di avere il cliente al centro della propria attività e delle proprie attenzioni.

“Sono estremamente soddisfatto del record assoluto di premi assegnati al team Sisal, testimonianza tangibile dell’importanza che il digitale rappresenta per l’azienda”, ha commentato Marco Tiso, Online managing director di Sisal, dopo la premiazione che si è tenuta il 27 ottobre scorso a Roma.

“Questi risultati giungono dopo un intenso anno di lavoro e investimenti per migliorare l’esperienza, la tutela e la soddisfazione dei nostri consumatori online. Inoltre - ha aggiunto Tiso -, i significativi investimenti in competenze digitali interne hanno favorito un’accelerazione significativa nel business online di Sisal che ci ha consentito di essere una realtà sempre più competitiva a livello italiano e internazionale”.

EGR Italy Awards ha come finalità quella di premiare, con cadenza annuale, i più innovativi, creativi e performanti operatori e fornitori di servizi nel mercato del gioco legale online. Premio totalmente incentrato sulle grandi sfide legate all’innovazione che ha visto impegnati nella giuria imprenditori di successo, autorevoli consulenti e media legati al mondo del gioco e dell’innovazione.