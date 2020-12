"Una gabbia contro il 5G". Ma i complottisti gabbati: così il loro WiFi non va più

Una gabbia di Faraday in cui chiudere il router per proteggersi dalle radiazioni nocive del 5G: è questa l'ultima "geniale" trovata, partorita dalla mente di chi sostiene le teorie del complotto a proposito delle reti mobile di nuova generazione. C'è chi ha anche scelto di mettere mano al portafogli e sborsare qualche centinaio di euro per comprarla, salvo poi rendersi conto che l'unica conseguenza è un malfunzionamento del network WiFi domestico, rendendo di fatto impossibile accedere a Internet con i propri computer, smartphone e tablet.

Per chi non ne fosse a conoscenza una gabbia di Faraday è una struttura che "impedisce a un campo elettromagnetico di attraversarla, sia verso l'interno sia verso l'esterno".

L'incauto acquisto è con tutta probabilità il frutto di una confusione legata alla terminologia che definisce alcuni standard nel campo della connettività. Il 5G - quello dei cellulari per intenderci - e la banda dei 5 GHz utilizzata per la trasmissione dei dati nelle abitazioni o negli uffici non sono la stessa cosa.





Non tutti lo sanno e il raggiro è servito. Qualcuno ha proposto sugli store online degli apparecchi per "schermare" il proprio router dalle emissioni elettromagnetiche, nel tentativo di monetizzare la scarsa conoscenza sul tema e i timori. E ci è riuscito. È sufficiente un rapido sguardo agli e-commerce per trovarne in vendita a prezzi che si aggirano intorno ai 150-200 euro più spedizione.

So apparently putting Faraday cages around routers has become a thing for the 5g conspiracy nuts and there are companies out there ready to cash in.



My sides are in orbit. pic.twitter.com/mGcud5Kb70 — Ansgar Odinson (@AnsgarTOdinson) December 2, 2020