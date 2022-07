GoBeyond, al via la sfida delle startup più innovative

Al via con l’apertura delle iscrizioni la sesta edizione della call for ideas di GoBeyond, la piattaforma di innovazione ideata da Sisal per sostenere lo sviluppo di startup e progetti imprenditoriali innovativi e a vocazione sociale. Ed è un’edizione con molte interessanti novità che fanno di GoBeyond un ecosistema di innovazione a 360°: a partite dall’importante premio da 50 mila euro messo a disposizione interamente da Sisal, seguito da rinnovato network di autorevoli partner che offriranno competenze e know-how per rispondere a tutte le esigenze di sviluppo delle startup per finire con il percorso di advisory in favore di tutti i finalisti.

GoBeyond, fin dalla prima edizione nel 2015, ha acquisito sempre più rilevanza nel panorama italiano delle startup competition, diventando un punto di riferimento per numerosi giovani startupper come testimoniano i numeri delle cinque edizioni passate: oltre 800 startup candidate, più di 350 mila euro di premi erogati e un network di oltre 20 partner a supporto del progetto.



“GoBeyond rappresenta per Sisal un importante piattaforma di innovazione che sostiene nuove idee per costruire un futuro più responsabile, contribuendo a risolvere concretamente i problemi sociali, economici e ambientali di oggi. - commenta Fabio Ventoruzzo, Corporate Communications & Sustainability Director di Sisal -. Dopo aver lanciato a marzo la GoBeyond Academy in collaborazione con Feltrinelli Education, un percorso formativo aperto a tutti dedicato alla formazione degli imprenditori e delle imprenditrici di domani, abbiamo arricchito anche la nostra call for ideas”. “Oggi infatti - spiega - si è evoluta in un vero e proprio ecosistema d’innovazione capace di coinvolgere non solo gli startupper, ma anche tutte le realtà che vogliono sostenere l’innovazione che può andare lontano, creando una società più inclusiva, digitale e sostenibile”.

Novità anche nel: tutti i progetti saranno inseriti in un’unica categoria focalizzata sull’innovazione responsabile. Le idee dovranno essere innovative, sostenibili e, al tempo stesso, portare soluzioni ai problemi attuali per contribuire a cambiare in profondità il tessuto sociale, ambientale ed economico del Paese.alla call for ideas è sufficientesul sito GoBeyond , accedere al form di presentazione della candidatura e descrivere il progetto allegando un pitch e una video-presentazione.Lavaluteranno e selezioneranno la migliore startup assegnando un premio economico da 50 mila euro erogato interamente da Sisal, mentre ognuna delle sei finaliste vincerà un percorso di advisory supervisionato da uno dei partner di GoBeyond. Inoltre per tutti coloro che accederanno alla fase finale della competiton sono previste ancheattribuite e curate dai partner.

Tra le aziende e le realtà di riferimento nel contesto italiano ed internazionale è stato selezionato un network di partner trasversali che accompagnano lo sviluppo delle startup grazie alle loro consolidate competenze: Italian Tech, Osservatori Digital Innovation – Politecnico di Milano, Google, frog, K&L Gates, Angels4Women, Mamacrowd, B Heroes, Alkemy, Carter & Benson, Foundation-C, SheTech, StartupItalia, Startup Geeks e La Carica delle 101.

Gli eccellenti risultati raggiunti e il continuo miglioramento delle performance hanno dimostrato come GoBeyond risponda a un effettivo bisogno tra i più giovani: trovare i fondi necessari e percorsi di mentorship adeguati a sviluppare un business innovativo, responsabile e sostenibile. Con questo spirito la call for startup di Sisal è pienamente integrata nella strategia di business dell’azienda, con l’obiettivo di sostenere una crescita del progetto nel lungo periodo che impatti positivamente sull’ambiente e sulla comunità.



Tutte le informazioni e gli aggiornamenti su www.gobeyond.info