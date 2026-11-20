Arrivo a un incrocio in una città che conosco poco: ho impostato il percorso prima di partire e adesso mi basta una mappa proiettata nelle lenti dei Rokid Glasses per capire dove girare e il telefono resta in tasca tutto il tempo. Senza gli occhiali smart lo avrei tirato fuori dalla tasca almeno sette o otto volte in un percorso da 1,2 chilometri senza neanche troppe svolte…

Sono ormai quasi cinque mesi che provo a vivere con gli occhiali smart: ho iniziato con gli INMO GO 3, ho proseguito poi mettendo alla prova i Rokid Glasses e ho completato il testo con i Meta Ray-Ban Display, tutti con le lenti graduate così da costringermi a utilizzarli come gli unici occhiali da vista. Li ho portati in viaggio in Europa e in Cina, li ho utilizzati per telefonate e notifiche e anche per qualche funzione più smart.

Che cosa si vede nelle lenti

Nei Meta il display è un riquadro a colori nella lente destra e qui c’è la prima differenza rispetto agli altri due: è certamente più affascinante perché posso vedere foto e reel su Instagram, ma affatica di più la vista perché fa lavorare maggiormente l’occhio destro, mentre sugli INMO e sui Rokid gli occhi soffrono meno.

Inoltre, al buio, sui Meta vedo un alone attorno alle scritte anche con la luminosità al minimo, cosa che invece accade molto meno con Rokid e INMO che proiettano un display monocromatico con le scritte che sono verdi.

Sui Rokid riuscivo a leggere più righe di seguito anche all’aperto, mentre con gli INMO mi capitava di dover spingere la montatura più su sul naso per recuperare la parte bassa del testo a causa della ridotta possibilità di regolazione della “proiezione”.

Il peso? Sono tutti pesanti rispetto ai classici occhiali da vista ma i Meta sono quelli che danno più fastidio: i Rokid pesano 49 grammi, gli INMO 58 e i Meta circa 69 grammi: tutti si sentono sul naso, alcuni (a seconda della forma e spessore) a lungo andare si sengono anche sulle orecchio con un fastidio che si accentua dopo che sono stati indossati per più di 8 ore nella giornata.

Come funzionano gli occhiali smart?

Con la traduzione attiva, sui Rokid riuscivo a seguire la conversazione quando c’era poco rumore e chi parlava teneva un ritmo normale. Con gli INMO il ritardo si notava soprattutto in un botta e risposta, quando la frase tradotta compariva a schermo e l’altra persona aveva già ripreso a parlare.

Per tradurre in italiano serve la connessione dati del telefono, ed è qui che la rete gioca un ruolo importante nell’aumentare o diminuire il ritardo nella visualizzazione delle frasi tradotte.

L’altra funzione utile è il teleprompter: il gobbo elettronico dei Rokid è quello che ho usato più volentieri tra i tre perché offriva più possibilità di configurazione. Posso ingrandire i caratteri, far occupare al testo più spazio o lasciare solo poche righe in alto, dove mi basta spostare gli occhi per ritrovare il punto.

Per le telefonate in mezzo al rumore preferisco invece i Meta, seguiti a stretto giro dai Rokid e poi dagli INMO, ma Rokid si è inventata un piccolo accessorio che convoglia il suono alle orecchie e che si può acquistare come optional che gli altri due occhiali non hanno.

Come si controllano gli occhiali smart

Meta vince per l’interazione perché, oltre al touch sugli occhiali che hanno tutti e tre i prodotti, posso anche scorrere un messaggio o confermare una scelta semplicemente usando le dita. C’è incluso infatti un bracciale che legge i piccoli segnali elettrici prodotti dai muscoli quando muovo la mano.

Rokid però offre più possibilità: i Meta funzionano solo col bracciale, i Rokid invece sono più aperti e permettono di collegare un anello dotato di touchpad, un telecomando bluetooth… persino un mouse paradossalmente. Insomma, aperti a tutto, ma non includono nessuno di questi in confezione.

L’altro vantaggio dei Rokid è che si può usare il comando vocale con IA per controllare funzioni fisiche degli occhiali: “Hey Rokid, abbassa il volume”, oppure “Hey Rokid, luminosità dello schermo al massimo” sono comandi che funzionano: provate a farlo con Meta AI… vi dirà che non può eseguire il comando perché è solo un chat bot e l’unica funzione che controlla è quella di avviare la registrazione video, scattare una foto o usare la fotocamera per descrivervi i dintorni…

Gli INMO invece si usano solo con l’anello smart originale: si acquista a parte e include un touchpad da usare per muoversi nei menu e un tasto cliccabile per confermare o associare funzioni.

Autonomia

Con i Rokid riuscivo ad arrivare a sera con una ricarica in pausa pranzo, nelle giornate in cui alternavo notifiche e brevi tratti di navigazione. Mi è capitato anche di ricaricarli senza toglierli perché agganciavo il cavo magnetico all’asta a un lungo cavo USB che era collegato poi al power bank messo nella tasca della giacca o dei pantaloni. Se cercate qualcosa di sempre che (con un po’ di fantasia) può essere ricaricato mentre resta indossato, questi sono forse i più versatili.

Quasi a pari merito metto gli INMO GO 3: sono gli unici occhiali smart con una batteria posizionata sull’asta che si può rimuovere. L’autonomia è “infinita” nel senso che una batteria dura un terzo della giornata lavorativa, ma comprando quella di riserva si alternano e si ricaricano nel piccolo power bank dedicato, così da restare “offline” solo per i pochi secondi che servono a sostituirle.

Dopo un mese, però, l’innesto del paio di occhiali che avevo in prova e che ho un po’ strapazzato aveva preso gioco. A quel punto bastava anche risistemare gli occhiali sul naso perché la batteria perdesse contatto.

I Meta sono invece i peggiori da questo punto di vista: per ricaricarlii bisogna toglierli e metterli nella custodia, ma hanno un’autonomia leggermente migliore e mi sono durati anche quattro ore di uso continuo paragonabile a quello degli altri due modelli. Per arrivare a fine giornata lavorativa, però, serve comunque una ricarica intermedia in cui - se sono i vostri occhiali da vista - dovete farne a meno per il tempo della ricarica…

Funzioni, app e notifiche, Meta perde punti…

Sui Meta trovo già WhatsApp e Instagram perfettamente integrati: posso leggere un messaggio nel riquadro e decidere se rispondere senza prendere il telefono, sia usando il riconoscimento vocale, sia mandando un messaggio vocale (o scegliendone uno predefinito).

Meta ha annunciato anche Explore, un catalogo di app di terze parti da scaricare, ma ad oggi l’ecosistema in Italia è molto chiuso e limitato e si può fare poco. Possiamo ad esempio collegare Gmail in sola lettura, ma se chiedo all’assistente vocale di cercare qualcosa nella mail mi dice che è impossibile… mentre dall’app lo fa. Insomma, c’è molta confusione da questo punto di vista e sembra che l’Italia abbia una versione castrata…

Sui Rokid posso scegliere da quali app del telefono ricevere notifiche. Si tratta di una possibilità mille volte più versatile rispetto ai Meta perché ogni applicazione può mandare notifiche agli occhiali.

Quelle che ho trovato utilissime in viaggio, oltre a Gmail che mi permette di leggere l’oggetto e decidere se la mail è urgente (quindi la apro dal cellulare) oppure no, sono state quelle di Uber/Bolt (al posto di guardare il telefono aspetto la notifica del taxi che compare sugli occhiali) e quelle delle chat aggiuntive visto che io uso anche Telegram e WeChat che sui Meta non arrivano…

Accessori: INMO e Rokid i più versatili, Meta il più sofisticato

I Meta Display hanno l’accessorio più “futuristico” di tutti, una fascia neurale che legge i movimenti delle dita e funziona benissimo. Ma aumenta il costo degli occhiali…

Sui Rokid si può collegare un qualsiasi accessorio bluetooth: se vi serve solo per il teleprompter, ad esempio, si può acquistare a pochi euro un telecomando Bluetooth di quelli per girare le pagine, visto che lo scorrimento che segue la voce ancora manca nella nostra lingua. Oppure si può comprare un anello smart dotato di touchpad.

INMO è quella che propone più accessori originali e ufficiali: c’è l’anello smart per spostarsi nei menu che con i GO3 funziona perfettamente essendo pensato per questi occhiali. Ma c’è anche un piccolo altoparlante da agganciare alla giacca dell’interlocutore durante la traduzione simultanea: io leggo nelle lenti la traduzione di quello che mi dice e lui sente la mia risposta nella sua lingua.

Prezzi

In Italia i Meta Ray-Ban Display costano da 899 euro, bracciale incluso e lenti correttive escluse. I Rokid Glasses hanno un listino di 699 euro ma sono al momento in offerta a 549 euro (con 699 euro si compra il Travel Pack che include una custodia, il cavo, la clip solare e gli amplificatori per l’audio).

Gli INMO GO3 non hanno un distributore italiano ma si possono acquistare a 699 dollari sul sito del produttore, con due batterie e la custodia di ricarica.

Per le lenti graduate dei Meta ci si rivolge a un negozio di ottica EssilorLuxottica abilitato e si può fare solamente di persona. Per i Rokid si possono acquistare le lenti correttive inviando la prescrizione tramite sito ufficiale e ricevendole a casa anche dopo l’acquisto degli occhiali, perché si agganciano magneticamente.

Per gli INMO si inseriscono i dati della prescrizione sul sito del produttore, anche in questo caso le lenti si agganciano agli occhiali ma con un sistema meno comodo di quello dei Rokid.

Quali sono i migliori occhiali smart?

Difficile dirlo, perché dipende molto dall’uso che ne farete. Consiglierei i Meta per i messaggi se vi interessa WhatsApp e Instagram e per il bracciale. Ma sono i peggiori lato AI (almeno in Italia), e sono al momento un ecosistema chiuso e limitato che non manda neanche le notifiche delle mail… poco utili per chi vuole potenziare anche la produttività.

Come occhiali da vista di tutti i giorni sceglierei i Rokid perché sono quelli che mi pesano meno sul naso e con cui leggo più volentieri, anche perché posso decidere dove posizionare il testo all’interno dell’area di proiezione.

Inoltre l’assistente vocale è quello di Gemini o di ChatGPT (si può scegliere) ed è veramente potentissimo oltre al fatto che può controllare le funzioni degli occhiali stessi (Meta avvia solo i video e scatta foto, ma non cambia la luminosità tramite Meta AI ad esempio, va fatto a mano). Inoltre sono quelli più aperti che garantiscono più possibilità di utilizzo e c’è una community di sviluppatori molto attiva.

Gli INMO GO 3 li consiglierei a chi ne fa un uso veramente intenso perché ci sono le batterie sostituibili al volo così da poter reggere anche per 24 ore e sono gli unici che abilitano la traduzione a due vide grazie all’altoparlante optional.