Instagram, si fingono contatti e ti rubano il profilo

Nel mondo dei social non si può mai stare del tutto tranquilli, anche se in questo caso non sono gli haters a minacciare la pace degli utenti Instagram. La Polizia Postale ha diffuso in questi giorni un avviso di particolare rilevanza in merito a truffe e raggiri, che costerebbero addirittura il proprio account.

In questa particolare truffa i cybercriminali metterebbero in gioco, come spesso accade, la buona fede degli utenti. Il tutto partirebbe dalla violazione di uno degli account presenti tra i propri contatti. Una volta riuscita questa prima incursione si attiverebbe un circuito di truffa che coinvolge tutti gli utenti presenti nella lista contatti. A questi viene inviato un messaggio contenente un link, motivando il click con la necessità di aiutare il proprio contatto a vincere un particolare contest.

Il link non servirà ovviamente a sostenere un amico o parente nella vittoria a un concorso. La realtà è che attraverso quel collegamento i criminiali puntano a promuovere in maniera illecita gli investimenti nel settore dei bitcoin. Il click non porterà però soltanto a una perdita di tempo, ma costerà all'ignaro utente la perdita del proprio account Instagram.

Profilo Instagram rubato? Ecco come recuperarlo

La Polizia Postale ha indicato una pagina del Centro Assistenza di Instagram come riferimento per il recupero del proprio account hackerato. Si tratta di seguire una serie di procedure, a cominciare dalla possibilità di annullare qualsiasi modifica attraverso un messaggio di avviso ricevuto da Instagram sull'indirizzo email collegato all'account. In caso di difficoltà o qualora i truffatori abbiano modificato la password si consiglia di richiedere l'invio di un codice di sicurezza.

Qualora questa procedura non dovesse funzionare, la pagina del Centro Assistenza consiglia di tentare ulteriori strade. Tra queste la richiesta di un link di accesso, di assistenza diretta a Instagram o anche la verifica dell'identità.