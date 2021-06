Prime Day 2021: smartphone, tv e accessori in sconto

Oggi è il primo giorno del Prime Day 2021 di Amazon. Non mancano le offerte imperdibili per gli appassionati di tecnologia, così come le buone occasioni per chi è alla ricerca di qualche nuovo apparecchio elettronico per rendersi la vita meno complicata.

Per chi non conoscesse il Prime Day, basti sapere che si tratta di un enorme evento annuale organizzato dal colosso del commercio online, dedicato agli abbonati all'omonimo servizio Prime. La piattaforma commerciale apre per uno o più giorni - il 21 e 22 giugno per quanto riguarda il 2021 - a sconti in alcuni casi davvero incredibili.

Come partecipare al Prime Day 2021

Durante il Prime Day sarà possibile trovare molti prodotti, anche tra i più ricercati, a prezzi davvero vantaggiosi. Per accedere a tali offerte basterà effettuare l'iscrizione ad Amazon Prime, gratuita per i primi 30 giorni, oppure accedere con il proprio account già registrato.

I 5 imperdibili del 2021

Fatto questo, il meccanismo per aggiudicarsi i dispositivi scontati è lo stesso di sempre, pochi click per completare il proprio acquisto, mentre i costi saranno decisamente più bassi del solito. A cominciare da iPhone 12, attualmente lo smartphone di punta di casa Apple. Normalmente venduto a oltre 989 euro, l'esemplare con memoria da 128 GB è acquistabile in offerta Prime Day a 789 euro (-20%).

Un altro dispositivo che non può passare inosservato durante il Prime Day 2021 è sempre uno smartphone. Si tratta di Samsung S21+ 5G, il top di gamma della compagnia asiatica. In questo caso il taglio ai prezzi è ancora più netto, il 26% in meno: si passa dai consueti 1.079 euro a 794 euro.

Diverse offerte sono disponibili anche per quanto riguarda il fronte sicurezza. Un esempio è la, EZVIZ C3X una telecamera Wi-Fi da esterno sterno, che offre la possibilità di tenere sotto controllo il giardino e i dintorni della casa. Il prezzo scende per il Prime Day 2021 dai normali 169,99 agli attuali 108,99 euro, per uno sconto del 36%.

Chi invece preferisce guardare film, serie tv o uno dei propri programmi preferiti, dovrebbe tenere d'occhio l'offerta legata alla smart tv 4K da 48 pollici LG OLED48C14LB. Il prezzo non è dei più economici, ma l'offerta è particolarmente ghiotta: da 1699 euro si passa ad "appena" 1149.

Se infine siete appassionati di videogiochi, magari di gaming online, l'occasione può essere ghiotta per concedersi un monitor per pc di buona qualità. Come ad esempio il Philips 328E1CA Gaming Monitor Curvo, da 32 pollici e una qualità 4K, a un prezzo che scende dai 399 euro soliti a 312,55 (-22%).