Smartphone nuovo? I 5 modelli top in offerta per il Black Friday

Il Black Friday è ufficialmente arrivato, il "venerdì vero" più atteso dagli amanti dello shopping. Malgrado da diversi giorni Amazon e diversi marchi della grande distribuzione abbiano attivato promozioni più o meno invitanti, oggi le offerte entrano nel vivo. Perché non approfittarne per quell'atteso cambio di smartphone, o magari per un regalo di Natale anticipato. Ce n'è davvero per tutti i gusti, da quelli per chi non ha molto budget a disposizione fino ai dispositivi di fascia medio-alta o decisamente alta.

Alcune offerte presenti su Amazon permetteranno di risparmiare anche diverse centinaia di euro, soprattutto quando si tratta di smartphone di prima fascia. Attenzione però, tra le occasioni anche quelle da cogliere al volo in quanto scadranno nelle prossime ore. Ecco alcuni esempi di quelle che sono le "tentazioni" maggiori di oggi.

Smartphone, le 5 offerte migliori per il Black Friday

Il venerdì del Black Friday è tradizionalmente associato alle offerte più ricche e sfuggenti. Come alcuni sapranno, su Amazon sono presenti sia offerte della durata anche di alcuni giorni al pari di "Offerte lampo" che risultano attive soltanto per poche ore. Quelle da cogliere al volo insomma, senza ulteriori indugi.

OPPO Find X3 Pro

A cominciare da uno degli smartphone di punta della cinese OPPO. Si tratta del Find X3 Pro, uno smartphone di fascia alta dotato di 4 fotocamere (tre posteriori e una frontale) e tecnologia 5G. Il connettore è USB-C, mentre le dotazioni sono di 12GB di RAM e 256 di memoria per l'archiviazione di file e dati. In queste ore sarà possibile portare a casa il dispositivo per circa 849 euro, anziché i soliti 1.149, con un risparmio di 300 euro.

iPhone 12 mini

Non potevano mancare nella giornata di oggi anche degli sconti in casa Apple. Un'occasione per portarsi a casa uno smartphone decisamente valido anche non proprio l'ultimissimo modello. L'offerta riguarda iPhone 12 mini, disponibile sia con memoria da 64 GB (649 euro anziché 719) che nella versione da 128 GB (719 euro anziché 769).

Samsung Galaxy Z Flip3

Altra offerta da cogliere al volo anche per Samsung, che vede il suo Galaxy Z Flip3 in offerta a 949 euro anziché 1.149. Un risparmio di 200 euro per quello che è tra i dispositivi attualmente di punta della casa coreana. Dotato di tecnologia 5G, ma soprattutto dallo schermo pieghevole.

Xiaomi Mi 11 Lite

Le offerte non mancano anche per gli smartphone di fascia di prezzo più bassa. Ad esempio con 299 euro circa (anziché 399) è possibile acquistare lo Xiaomi Mi 11 Lite, dispositivo 5G con tripla fotocamera e 128 GB di memoria. Ad oggi è presentato come lo smartphone più sottile e leggero di casa Xiaomi.

Xiaomi Poco X3 Pro

Tra le offerte più vantaggiose di questo Black Friday non poteva mancare anche un altro smartphone molto apprezzato di casa Xiaomi. La percentuale di sconto per questa offerta è di quelle piuttosto interessanti, il 33% in meno per Xiaomi Poco X3 Pro. Il dispositivo è disponibile a 199 euro al posto dei soliti 299, e fa della memoria da 256 GB e della resistenza alle cadute i suoi punti di forza.

