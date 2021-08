"È esploso in aereo". Nuovi guai per Samsung

Uno smartphone Samsung prende fuoco e la Alaska Airlines si è vista costretta a evacuare i 129 passeggeri a bordo. È accaduto lunedì, coinvolto il volo 751 appena atterrato al Seattle–Tacoma International Airport. Inutili i tentativi di contenere il problema, con l'equipaggio costretto a mettere in pratica le procedure d'emergenza.

Nessun rischio per la vita dei passeggeri, in quanto ormai l'aereo era fermo sulla pista di atterraggio statunitense, ma un po' di paura e confusione. Diversi di loro hanno riportato piccole ferite e bruciature, ma fortunatamente niente di grave. A renderlo noto le autorità aeroportuali, attraverso il proprio account Twitter:

Earlier this evening, POSFD responded to a report of a fire in the cargo hold of Alaska Airlines Flight 751. Upon arrival, the fire was contained and passengers and crew were evacuated from the aircraft. (1/2) pic.twitter.com/rY2cFgrmUH