Vista potenziata con Samsung: arrivano i Glasses Lite

La realtà aumentata come nuova frontiera per i gadget tecnologici: ci hanno provato in passato Google con i suoi Glass (progetto almeno in parte deragliato) e Microsoft con i visori della serie HoloLens, legati però al concetto di mixed reality e destinati all'ambito professionale. E lo stanno facendo ora anche Apple, con un progetto misterioso già messo in cantiere, e Samsung. Il gruppo sudcoreano sembra essere al lavoro su un prodotto chiamato Glasses Lite, di fatto occhiali dal design non poi così diverso rispetto a quello di alcune montature da vista o da sole.

Le prime informazioni in merito arrivano sotto forma di due filmati condivisi da WalkingCat, fonte già più volte in passato rivelatasi attendibile per le anticipazioni del mondo hi-tech. Il dispositivo indossabile è in grado di immergere l'utente in un contesto virtuale, proiettando davanti al suo sguardo lo schermo di un computer attraverso il quale lavorare oppure un display su cui guardare un film o una serie Tv. Un articolo destinato dunque sia al lavoro sia allo svago. Non manca poi la possibilità di oscurare le lenti con un semplice tocco, così da proteggersi in ambienti esterni.

Gli occhiali in questione possono tornare utili anche per condividere da remoto una presentazione con colleghi e clienti, come nella seconda delle demo qui sotto, che vede un progettista mostrare la pianta di un edificio a qualcuno collegato da un altro luogo.

and..... this is the 3D holographic version https://t.co/PXDAHjDNWb — WalkingCat (@_h0x0d_) February 21, 2021

Quando avverrà il lancio sul mercato Glasses Lite? Quale sarà il suo prezzo di vendita? Domande alle quali oggi non è possibile rispondere. Considerando l'affidabilità della fonte, l'indiscrezione si può ritenere autentica, ma non si hanno indicazioni sulle tempistiche stabilite da Samsung. Non è nemmeno da escludere l'ipotesi che possa trattarsi di un concept, un'idea abbozzata e non destinata alla commercializzazione.

Ad ogni modo, il marchio è tra i leader del mercato degli indossabili e in passato ha già lanciato alcune soluzioni legate alla realtà virtuale. Potrebbe fare altrettanto anche con la realtà aumentata, andando così ad aggiungere un tassello al proprio ecosistema di dispositivi che già include smartphone, tablet, computer, smartwatch, televisori ed elettrodomestici solo per fare alcuni esempi.