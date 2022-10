Vorresti queste emoji iPhone ma hai uno smartphone Android? Ecco come averle

Da un lato Apple con i suoi innumerevoli iPhone e il sistema operativo iOS, dall'altro lato il sistema Android: due modi diversi di vivere la tecnologia sugli smarphone sempre più aggiornati e tecnologici. Capita, però, che ci possa "ingelosire" ad esempio per le emoji dall'appeal accattivante presenti sui prodotti Apple che si vorrebbero avere anche sugli altri dispositivi.

Emoji disponibili su iPhone ma non su Android

Android e iOS sono diametralmente opposti tant'é che le differenze si notano anche nelle emoji che si trovano su un sistema operativo ma non sull'altro e viceversa. I possessori di Android, però, hanno più volte espresso il desiderio di creare le stories di Instagram e avere le stesse faccine su WhatsApp di chi si trova fra le mani uno smartphone della Apple. Esiste un metodo per appianare le differenze e far "incontrare" questi due mondi diversi? Assolutamente sì, ecco come.

Come avere le emoji iPhone su Android

Essendo molto versatile, chi possiede Android non avrà molta difficoltà a raggiungere il proprio obiettivo: innanzitutto, bisognerà aprire il Google Play Store e digitare sull'apposita barra la scritta "tastiere emoji". Da questo momento in poi si aprono due diverse soluzioni, quelle più utilizzate dagli utenti: la prima consiste nell'installazione della tastiera che convince di più, successivamente si va sulle "Impostazioni", "Sistema", "Lingua e tasti" per arrivare a "Tastiera virtuale". A quel punto bisogna cliccare su "Gestisci tastiere", attivare l'app appena scaricata e cliccare su "Ok". Come ricorda Money, a quel punto l'utente avrà a disposizione le emoji scelte.

Un altro metodo che va per la maggiore prevede un percorso differente: tra i risultati che appaiono dopo aver effettuato la ricerca sul Play Store si vedrà la scritta zFont3, app gratuita contentente decine di nuove emoji. Dopo l'installazione, tra le opzioni disponibili appare un pacchetto chiamato iOS: bisognerà cliccare su "Apply" e la tastiera con le emoji sarà trasferita anche sul sistema Android. Come spiega Esquire, però, in base alla tipologia del proprio dispositivo bisognerà intraprendere un "percorso" differente per l'installazione.

I permessi root

In altri casi ancora, però, eseguire le indicazioni di prima non basterà: servirà attivare i permessi root che consentono di usare delle app non previste per il proprio sistema operativo (come nel caso delle faccine di Android). In pratica bisogna abbattere dei limiti di default che sono stati pensati per quel sistema così da poter installare tutte le app che si vogliono. Queste restrizioni nascono con l'intento di bloccare il download di prodotti non adatti ai minori.

Differenza tra emojii ed emoticons

Molti utenti fanno spesso confusione associando lo stesso pensiero per entrambi i casi ma c'è una differenza sostanziale: le emoji sono tutti quei pittogrammi, logogrammi, ideogrammi o più semplicemente "faccine" che utilizziamo spesso e che sono incorporate nelle tastiere dei cellulari. Le emoticons, invece, sono la rappresentazione grafica di quello che facciamo con la punteggiatura: ad esempio, se un messaggio contiene i due punti e una parentesi, si sta indicando un sorriso o un momento di sconforto (es. :) oppure così :( ). Ecco, le emoticons usano la punteggiatura presente nelle tastiere.

