La sesta edizione delle Nitto Atp Finals è pronta ad andare in archivio. Poco prima della finale tra Zverev e Alcaraz, il presidente della Fitp Angelo Binaghi ha tracciato il solito bilancio: positivo, nonostante l’assenza di Sinner abbia certamente inciso sugli ascolti televisivi (Mediaset ha spostato strada facendo l’evento da Canale 5 a Italia1) e per certi versi sull’entusiasmo degli italiani che si sono avvicinati al tennis soltanto ultimamente e proprio grazie ai successi dell’altoatesino. “Abbiamo avuto quindici sessioni consecutive sold out”, queste le parole dello stesso Binaghi.

In totale l’Inalpi Arena può ospitare a partita 13.648 spettatori: nel 2026 sono stati venduti 194.808 tagliandi, contro i 185.356 del 2025 (+5.1%). Quest’anno è stato poi raggiunto il record assoluto delle presenze complessive, sommando anche gli ingressi al Fan Village, all’opening show con Achille Lauro e gli allenamenti: nel 2026 si è così arrivati a 233.285 persone, contro le 229.785 dell’anno scorso (+18% di incassi). “La nostra ambizione è fare diventare le Nitto Atp Finals un evento globale, sia dal punto di vista territoriale che temporale. Abbiamo superato brillantemente il nostro stress test, ovvero l’assenza all’ultimo minuto di Sinner”.

Quanto al futuro, si sa che la prossima edizione si disputerà ancora sotto la Mole. Poi, dal 2028 e fino al 2030, i giochi sono ancora aperti ma la stessa Torino pare adesso decisamente favorita sulla concorrenza (leggi: Milano): “Oggi non so dove si giocherà l’edizione 2028 – ha concluso Binaghi -. La location di grandi manifestazioni deve essere decisa almeno un anno e mezzo prima (ovvero entro la prossima primavera, ndr). Torino è una location straordinaria: anche la dimensione della città è giusta, la migliore possibile”. Sarebbe insomma strano immaginare un trasloco.