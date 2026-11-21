La finale più attesa. La conclusione delle Atp Finals vedrà di fronte il numero uno e il numero tre del mondo, Alexander Zverev contro Carlos Alcaraz in una gara dove entrambi avranno le stesse chance di vittoria. In serata, il tedesco ha vinto 7-6, 6-4 contro Daniil Medvedev in un’ora e 26 minuti di gioco mentre nel pomeriggio Carlos Alcaraz ha faticato più del previsto contro uno straordinario Ben Shelton vincendo 3-6, 6-3, 7-6 dopo due ore di gioco. Adesso l’ultimo atto: tra meno di 24 ore a Torino (inizio alle ore 18) si incoronerà il giocatore dell’anno, poi un mese di riposo per poi ripartire nel 2027.

La vittoria di Zverev

Il primo set è un equilibrio assoluto: nessuno dei due protagonisti cede mai il turno sul servizio. Determinanti ace e prime di servizio, sia Zverev che Medvedev hanno un’alta percentuale in questo fondamentale. Logica conseguenza è il tie-break dove, però, il numero uno del mondo surclassa il russo: il primo punto lo ottiene con la prima discesa a rete, da allora è un monologo, Daniil non riesce a contrastarlo e cede di schianto, finisce 7 punti a 0 per il tedesco che chiude in modo straordinario con un passante incrociato in corsa.

Nel secondo set cambia qualcosa: l’equilibrio dura fino al 3-3, poi al settimo game c’è la svolta con Sascha che strappa il break a Medvedev portandosi 4-3 e confermando il punto sul proprio servizio (5-3). Il russo accorcia (4-5) ma è Sascha ad avere l’occasione di servire per il match. Un doppio fallo vale il 30-30, poi Zverev ottiene il 40-30 e il primo match point: Medvedev sbaglia il rovescio che finisce lungo, il tedesco è in finale.

Zverev: “Alcaraz giocatore incredibile”

“Sapevo di dovere fare una grande partita”, dichiara Zverev a fine match. Alla domanda su cosa pensa di Alcaraz, risponde: “Ci siamo allenati una volta qui, è un giocatore incredibile”.

La vittoria di Alcaraz al terzo set (e tie-break)

Con la grinta che lo contraddistingue, Carlos ha dovuto fare gli “straordinari” rispetto al solito perché Shelton gioca davvero una grande gara vincendo con merito il primo set 6-3 con il momento chiave arrivato in apertura con l’americano bravissimo a strappare il break ad Alcaraz. Ma la gara è lunga (due ore e un minuto): il momento chiave del secondo set è arrivato nell’ottavo game quando Alcaraz ha strappato il servizio a Shelton per la prima volta nella gara riuscendo poi a chiudere 6-3, stesso punteggio ma al contrario. Tutto si decide al terzo set dove ha regnato un grande equilibrio: stavolta nessuno perde il turno di servizio, la logica conseguenza è il tie-break. Alcaraz, come spesso accade nei momenti decisivi, aumenta l’intensità trovando il suo livello migliore per conquistare la vittoria vincendo 7-1.

“È stata una grande battaglia”

Al termine della gara, Carlos spiega che contro Shelton “sono sempre partite molto complicate. È stata una grande battaglia. Ho iniziato un pochino nervoso, sentivo la pressione di questo match, ma tutte le sfide che gioco contro Ben mi aiutano a capire come migliorare. Sono contento di aver giocato molto meglio e un tiebreak fantastico”. Una domanda sulla finale: “Questo torneo è molto importante per me quest’anno. Ora devo pensare a recuperare fisicamente e parlare con il mio team per capire come arrivare in finale al meglio”.