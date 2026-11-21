“Tutto”, o gran parte del prossimo futuro di Jannik Sinner, si decide in queste ore. Prima di un eventuale viaggio negli Stati Uniti per far controllare il ginocchio che non gli dà pace da mesi, quello destro, a causa della bandelletta ileotibiale, è previsto un consulto (l’ennesimo) a Milano con un luminare nel campo che probabilmente gli darà il responso definitivo: continuare con le terapie oppure intervenire diversamente.

Un nuovo consulto

Jannik vuole tornare in campo, è frustrato per non aver più potuto prendere parte a competizioni ufficiali ma come ha ripetuto recentemente, non c’è nemmeno fretta di rientrare perché “un mese in più o in meno non cambia nulla”. Anche in quest’ottica il campione sta per incontrare, come da indiscrezione di Repubblica, il professor Lasse Lempainen, chirurgo ortopedico finlandese specializzato in infortuni sportivi e chirurgia degli arti inferiori. Il curriculum parla da solo: sono decine gli sportivi che sono passate per le sue mani, soprattutto calciatori visto che è considerato un luminare della chirurgia tendinea. I suoi interventi non sono soltanto in Finlandia ma opera anche alla clinica La Madonnina di Milano.

Quali sono gli scenari

Dunque, l’appuntamento con Sinner è previsto per la giornata di sabato 21 novembre. Le strade sono due, non ce ne sono altre: continuare così, ovvero con tutte le terapie del caso per la patologia di Jannik, o ricorrere a un intervento chirurgico. È facile ipotizzare, dunque, anche l’eventuale operazione perché il professor Lempainen potrebbe dare un’altra chiave di lettura alla problematica che non ne vuole sapere di passare dalla finale di Wimbledon, eravamo a luglio.

Nei giorni scorsi, come accennato, era anche circolata l’indiscrezione di un viaggio negli Stati Uniti ma potrebbe essere sufficiente, e definitivo, il responso del chirurgo ortopedico finlandese. Dunque, prima di capire quando tornerà in campo e quali saranno le tempistiche “definitive” del suo recupero, è necessario attendere. Sinner in prima persona sui canali social (da poco ha aperto l’account su Tik Tok) o il suo staff potranno comunicare il da farsi ed eventuali scelte che vanno in direzione diversa da quanto avvenuto fino a oggi.

Se le cose dovessero procedere per il meglio, Sinner dovrebbe essere in campo già tra poco più di un mese al Six Kings Slam in programma a Riad dal 27 al 30 dicembre per poi volare a Melbourne e disputare gli Australian Open. È questa la migliore delle ipotesi: le altre, per il momento, è meglio non prenderle in considerazione.

Il pensiero di Cahill

Chi da poco è ormai diventato un ex coach di Sinner, Darren Cahill, ha rilasciato a Tennis Channel una breve intervista spiegando le condizioni dell’altoatesino e chiarendo in parte quali sono le sue condizioni fisiche. “Tutto ciò è stato davvero frustrante. Una cosa così piccola è rimasta lì a dargli fastidio per tanto tempo. Quello che va sottolineato è il suo atteggiamento, la capacità di sorridere dinanzi a una riabilitazione frustrante e anche piuttosto noiosa per lui. 3-4 ore in palestra a fare esercizi solo per recuperare la forza nella gamba e migliorare fisicamente”. A chi gli ha domandato quando potrebbe davvero tornare in campo, ha risposto che si fida dei suoi medici, “ha una buona attitudine ed è sulla strada giusta. Incrociamo le dita sul fatto che tornerà prestissimo in campo”.