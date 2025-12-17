Alcaraz si separa da coach Ferrero dopo 7 anni. "Hai trasformato i sogni in realtà"

A volte finiscono anche i "matrimoni" più belli e duraturi: il numero uno del tennis mondiale, Carlos Alcaraz, si separa dal suo storico allenatore, Juan Carlos Ferrero. I bene informati lo avevano spoilerato già qualche tempo fa ma è oggi che la notizia diventa ufficiale dopo il lungo post social del tennista spagnolo.

Il ringraziamento di Alcaraz

" È molto difficile per me scrivere questo post... Dopo più di sette anni insieme, Juanki ed io abbiamo deciso di concludere il nostro periodo insieme come allenatore e giocatore. Grazie per aver trasformato i miei sogni d'infanzia in realtà", esordisce Carlos nel suo post con le foto più significative pubblicate assieme a chi lo ha aiutato a raggiungere traguardi stratosferici. Subito dopo, il fuoriclasse 22enne ripercorre brevemente il suo cammino assieme a Ferrero. " Abbiamo iniziato questo viaggio quando ero solo un bambino e in tutto questo tempo mi avete accompagnato in un'avventura incredibile, dentro e fuori dal campo. E mi sono goduto ogni passo con te ".

"Ora è tempo di cambiamento"

Alcaraz è consapevole che il talento, da solo, non basta e parla sempre e giustamente al plurale ricordando la bravura del suo ex coach grazie al quale è diventato il numero uno del tenmis mondiale. "Abbiamo raggiunto la vetta e sento che se i nostri percorsi sportivi dovessero divergere, dovrebbe farlo proprio da lassù. Dal luogo per cui abbiamo sempre lottato e a cui abbiamo sempre aspirato ", ha aggiunto Alcaraz. Una menzione ai ricordi che sono molto numoerosi e " sceglierne solo uno non sarebbe giusto. Mi hai aiutato a crescere come atleta, ma soprattutto come persona. E c'è una cosa a cui tengo immensamente: mi sono goduto il percorso. Questo è ciò che porterò con me, il viaggio che abbiamo condiviso ", ha scritto il campione spagnolo.

Infine, la decisione di separarsi senza una causa scatenante specifica se non quella del fattore tempo. "Ora, per entrambi è arrivato un momento di cambiamento, nuove avventure e nuovi progetti. Ma sono certo che li affronteremo nel modo giusto, dando il massimo, come abbiamo sempre fatto.

Aggiungendo sempre valore. Ti auguro sinceramente il meglio per tutto ciò che ti accadrà. Mi conforta sapere che abbiamo dato tutto, che ci siamo offerti tutto l'uno all'altro. Grazie di tutto, Juanki!", ha concluso Alcaraz.