Il mondo dei tifosi fa i conti con il calendario alla mano. Wimbledon a luglio? Sì, ce la farà. Ma sul ginocchio si Sinner i medici non si sbilanciano e le variabili da considerare sono tante. Ce lo spiega Andrea Mambretti, dirigente medico al Gaetano Pini di Milano e specialista in Ortopedia e Traumatologia.

Mambretti, in cosa consiste l’intervento in Finlandia?

«Solitamente si procede con una plastica per allungare la bandelletta ileotibiale e interrompere il processo infiammatorio. È un intervento abbastanza comune che si fa di solito anche per il cosiddetto gomito del tennista».

Qual è il problema di Sinner?

«La bandelletta, una fascia di fibre che corre lungo l’esterno coscia, serve a stabilizzare il ginocchio in ogni suo movimento. L’attività di un atleta del genere l’ha sollecitata a tal punto da provocare uno sfregamento che causa dolore».

L’intervento sarà risolutivo?

«Non si può dire ora. Di solito gli interventi sono l’estrema ratio in questi casi proprio perché non c’è garanzia del risultato».

Come mai solo ora si parla di sala operatoria?

«È stato seguito l’iter giusto ma le patologie tendinee sono le più difficili da curare. È molto più semplice quando da aggiustare c’è un osso. Tuttavia Sinner è stato seguito molto bene. Anche le infiltrazioni rigenerative di Prp (Plasma Ricco di Piastrine) sono un trattamento corretto ma non danno garanzie di guarigione».

La domanda che tutti si stanno facendo: quanto tempo ci vorrà perché Sinner recuperi e possa tornare in campo?

«Non ci vorranno meno di 4-6 mesi, parliamo della primavera».

Quindi Wimbledon è garantito?

«Il tempo c’è. Servirà una buona fisioterapia e passi graduali per recuperare ma Sinner parte da una situazione fisica ottima. Ha una struttura muscolare ben più allenata rispetto a quella di uno sportivo medio. Insomma, non ci sono certezze, ma lui si avvale da una condizione atletica che lo aiuterà».