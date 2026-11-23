Jannik Sinner ha deciso di ricorrere alla chirurgia per risolvere il problema al ginocchio destro che lo tiene lontano dai campi da tennis dallo scorso luglio. Dopo oltre quattro mesi di terapie conservative e tentativi di recupero senza i risultati sperati, il campione altoatesino si sottoporrà a un intervento chirurgico domani, martedì 24 novembre a Turku, in Finlandia. A operarlo sarà il professor Lasse Lempainen, ortopedico specializzato nel trattamento delle lesioni muscolari e tendinee degli sportivi professionisti. La decisione arriva dopo diversi consulti medici e apre ora una nuova fase nel percorso di recupero del tennista. Ma quali sono le caratteristiche dell’operazione e quanto tempo servirà prima di rivederlo in campo?

Che cos’è la sindrome della bandelletta ileotibiale

Conosciuta anche con la sigla ITBS, la sindrome della bandelletta ileotibiale è un disturbo che interessa una fascia di tessuto connettivo che corre lungo la parte esterna della coscia, dall’anca fino alla tibia, appena sotto il ginocchio. Questa struttura contribuisce alla stabilità dell’arto durante i movimenti. Il problema si manifesta quando la bandelletta entra ripetutamente in contatto con una prominenza ossea situata nella parte esterna del femore, in prossimità del ginocchio. Lo sfregamento e la compressione dei tessuti possono provocare irritazione e dolore, soprattutto durante l’attività fisica. Il disturbo è frequente negli sportivi che compiono movimenti ripetitivi di flessione ed estensione del ginocchio, come corridori e ciclisti. Il dolore si concentra generalmente nella parte laterale dell’articolazione e può diventare particolarmente intenso durante lo sforzo. Nel caso di Sinner il problema riguarda il ginocchio destro.

Come si interviene chirurgicamente

La chirurgia viene presa in considerazione quando riposo, fisioterapia e trattamenti conservativi non riescono a risolvere il problema. L’obiettivo dell’intervento è eliminare o ridurre l’attrito che provoca l’irritazione dei tessuti. Non è stata ancora comunicata nel dettaglio la tecnica che verrà utilizzata su Sinner. Tra le procedure possibili c’è l’incisione della bandelletta ileotibiale, che consente di ridurne la tensione e favorirne lo scorrimento sulla superficie ossea. In alcuni casi il chirurgo può decidere di asportare una piccola porzione della fascia, così da renderla meno tesa ed evitare che continui a sfregare contro il femore. Un’altra possibilità è la rimozione del tessuto infiammato che circonda la struttura. A seconda delle condizioni riscontrate, possono essere valutate anche procedure in artroscopia, che permettono di esaminare e trattare l’interno dell’articolazione attraverso piccole incisioni. La scelta dipende dalla sede esatta del problema e dalle condizioni dei tessuti.

Quando tornerà a giocare Sinner?

Per Sinner le stime parlano di tre-quattro mesi lontano dalle competizioni. Un periodo che non riguarda soltanto la guarigione dopo l’intervento, ma soprattutto il successivo percorso riabilitativo, indispensabile per riportare il ginocchio alle condizioni necessarie per affrontare il tennis professionistico. Il recupero procede generalmente per fasi. Nella prima parte, dopo l’operazione, sono previsti riposo e semplici esercizi per mantenere la mobilità articolare. Successivamente si passa alla riabilitazione vera e propria, con il recupero della completa estensione e flessione del ginocchio, il rafforzamento muscolare e il ripristino del controllo neuromuscolare. Soltanto quando queste capacità saranno recuperate si potrà procedere con la ripresa degli allenamenti, aumentando progressivamente l’intensità degli esercizi e il carico di lavoro. Per un atleta di alto livello come Sinner, infatti, non basta eliminare il dolore; occorre ritrovare forza, stabilità e reattività per sostenere gli spostamenti laterali, le accelerazioni e i cambi di direzione tipici di una partita. Con uno stop stimato in tre-quattro mesi, gli Australian Open 2027, in programma a gennaio, sono fuori portata. L’ipotesi è quella di rivedere il tennista durante la stagione sulla terra rossa, in primavera. Una previsione che resta tuttavia legata all’esito dell’intervento e all’andamento della riabilitazione.