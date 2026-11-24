Da Bolzano a Turku, direzione sala operatoria. Sono le 10.30 di un lunedì mattina (non) qualunque, quando l’aereo con a bordo Jannik Sinner e le sue speranze di guarigione spicca il volo verso la clinica del professor Lasse Lempainen, dove oggi è in programma l’intervento sul ginocchio destro, quello tormentato da un tendine che continua a fargli male. Una soluzione estrema arrivata dopo un consulto con il luminare finlandese a Milano: non si poteva più aspettare, Jannik non voleva più aspettare.

Sono stati giorni di dubbi e di tormenti, quelli del Fenomeno Rosso. Che arrivano dopo mesi in cui il giro tra i vari specialisti consultati tra Milano, Torino e Lione aveva dato la stessa risposta: servono pazienza e riposo. L’operazione è sempre stata esclusa, perché in casi come questo il rischio è alto e la soluzione non è garantita. Ma come detto dall’ex supercoach Cahill, Sinner è alle prese con un problema «così piccolo che è rimasto lì a infastidirlo per tanto tempo: e per lui è frustrante». Frustrato è infatti il nostro numero uno, tanto da decidere che non c’è più tempo: dopo il tour degli sponsor alle Atp Finals, Jannik ha aspettato Lempainen – impegnato in un convegno medico nel capoluogo lombardo – chiuso nella suite dell’Hotel Palazzo Parigi. Quindi la visita in totale segretezza e la decisione di partire per spezzare questo loop fisico e mentale che non gli dava più tregua.

La notizia, ovviamente, si è sparsa a macchia d’olio. Il presidente della Fitp Binaghi, che domenica aveva detto di vedere in Sinner «non il campione ma un ragazzo alle prese con un problema di cui non ha colpa, così com’è successo ai tempi del caso Clostebol», ieri ha aggiunto di vivere nella speranza «che questo fastidio, ingiusto perché non frutto di nessun incidente o di una sbagliata preparazione, possa passare il più velocemente possibile. Jannik non se lo merita».

Nel frattempo, a Bologna, i suoi compagni di squadra posavano per la foto in vista del primo match delle Finali di Coppa Davis (domani dalle 16 contro la Corea del Sud) con un sorriso - anche tra Berrettini e Musetti - che fa ben sperare.

Il ct Volandri ha sottolineato che «sicuramente Jannik ci guarderà, gli auguro il meglio», Vavassori ha definito Sinner «il faro del nostro tennis», Lorenzo «il nostro motore», Cobolli ha detto che «ci manca», Matteo ha chiuso con un «non abbia fretta, tornerà quello di prima». A un professore finlandese tocca l’ardua sentenza.