La terapia conservativa non è bastata più. Alla fine, l’intervento chirurgico a cui si dovrà sottoporre Jannik Sinner è l’unica soluzione per poter guarire in via definitiva dal problema al ginocchio destro di cui soffre da luglio, quell’infiammazione che va e viene e porta il nome di sindrome della bandelletta tibiale.

Il calvario di Jannik

Una cavalcata vincente nella prima parte del 2026 con cinque Masters 1000 vinti consecutivamente (mai nessuno come lui) e culminata con la vittoria sulla sacra erba di Wimbledon (dopo il 2025). Purtroppo, però, la fine contro Zverev del 12 luglio 2026 rimane l’ultimo incontro ufficiale. Poche settimane dopo, a fine luglio, ecco i primi segnali che qualcosa non va con la comparsa del dolore al ginocchio destro.

Da lì in poi cominciano le terapie del caso: da Milano a Torino, dal San Raffaele a JMedical, viene seguito dai suoi specialisti di fiducia tra i quali il professor Alberto Zangrillo. Si spera nel recupero, in tempo utile, per gli Us Open di fine agosto ma arrivano forfait dopo forfait. “Ho bisogno di più tempo per recuperare”, dichiara l’altoatesino motivando così l’assenza a New York.

La fine anticipata della stagione

Arriviamo nel periodo in cui i tennisti partono per l’Estremo Oriente, specialmente per i tornei Atp che si disputano in Cina e Giappone a fine settembre. Si spera che l’azzurro fosse in grado di competere ma poi arriva la doccia gelata: il 6 ottobre annuncia ufficialmente la fine anticipata della stagione agonistica. Nessuna tournée, niente Atp Finals e nemmeno la Coppa Davis. Con un video pubblicato sui social, Sinner spiega il perché della scelta. “Insieme ai medici abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di cure per il mio ginocchio, il che significa che la stagione 2026 è ufficialmente conclusa. Gli ultimi due anni, in particolare le mie due vittorie a Torino, mi hanno regalato tante bellissime sensazioni ed emozioni. Quest’anno sarà tutto diverso, ma al momento devo pensare anche alla mia carriera a lungo termine”.

L’intervento alle tonsille

Come se già il lungo periodo di inattività non fosse abbastanza, Jannik si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgico che non c’entra nulla con il ginocchio ma che gli ha fatto perdere peso e costretto a un ulteriore lavoro in palestra: si è operato alle tonsille intorno alla fine del mese di ottobre come spiegato lo scorso 12 novembre in una conferenza stampa a Milano. Nel frattempo continuano le terapie, spiega di essere seguito h24 e vedere pochissimo i suoi genitori ma l’umore sembra essere abbastanza alto per uno nelle sue condizioni.

Il consulto decisivo

In questa fase c’è ancora ottimismo circa il suo recupero con la terapia conservativa: campeggia su tutti anche sul manifesto del Six Kings Slam in programma dal 27 al 30 dicembre 2026 e fissa negli Australian Open di gennaio 2027 la prima tappa del suo rientro. Purtroppo, però, nulla di tutto ciò: che un potenziale intervento chirurgico fosse ormai l’unica strada si capiva dagli ultimi giorni quando nel week-end del 21-22 novembre ha incontrato a Milano il professore finlandese Lasse Lempainen, specialista nella chirurgia degli arti inferiori.

Terapia conservativa o intervento? La risposta definitiva arriva il 23 novembre con l’esclusiva data dal Giornale: Sinner deve volare in Finlandia dove verrà operato dal chirurgo finlandese tra poche ore, martedì 24 novembre.

Quali sono i tempi di recupero

La domanda delle domande è facile: dalla fine dell’intervento, quanto recupero sarà necessario per rivederlo guarito in campo? Dopo l’operazione per la bandelletta ileotibiale, solitamente, servono tra le 6 e 12 settimane in base alla tecnica utilizzata. Più facilmente, però, il recupero avverrà in alcuni mesi, probabilmente non meno di 3-4. Dunque, è ovvio che Sinner dovrà rinunciare ufficialmente anche agli Australian Open e più facilmente potrebbe tornare nella primavera 2027: o sul cemento americano con gli appuntamenti di marzo o, se le tempistiche fossero ancora più lunghe, direttamente sulla terra rossa. In bocca al lupo, Jannik: sarà lunga ma ci sono tanti altri anni per recuperare da questo stop forzato.