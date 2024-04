Atp Marrakech, Berrettini-Carballes Baena: 7-5, 6-2 2° set - DIRETTA

Sta tornando, forse è già tornato il campione che ha mostrato di essere in passato: Matteo Berrettini vince la finale dell’Atp di Marrakech sconfiggendo il campione uscente, lo spagnolo Roberto Carballes Baena in due set con il punteggio di 7-5 6-2 dopo un’ora e 46 minuti di gioco. Si tratta del suo ottavo torneo vinto in carriera, il quarto sulla terra rossa per il 27enne romano che è stato il numero 6 del ranking mondiale. Una gran soddisfazione frutto di tante lacrime e sudore: in gara è stato solido, ha affrontato al meglio i pochi passaggi a vuoto specialmente nel primo set ma non ha mai mollato, è sempre rimasto fisicamente e mentalmente dentro al match per poi vincere in scioltezza nel secondo set quando, contemporaneamente, lo spagnolo ha alzato bandiera bianca. L'azzuro torna a vincere un torneo del circuito Atp dopo due anni (giugno 2022, due titoli sull'erba a Stoccarda e Queen's).

La gara

Pronti via, Berrettini inizia il match in maniera contratta tant’è che al quarto game lo spagnolo strappa il break e prova a scappare, punteggio di 3-1. Non scappa, però, perché l’azzurro è pronto e reattivo a recuperare lo svantaggio (2-3) e riequilibrare la gara (3-3). La svolta del primo set arriva all’11° game quando Matteo riesce a strappare il break che lo porta sul 6-5 e a servire per il set: l’occasione è ghiotta e non gli sfugge, ecco servito il 7-5 dopo 59 minuti. Nel secondo set è una marcia trionfale con la prima palla break al terzo game, sale 2-1 e consolida il vantaggio sul turno successivo. Lo spagnolo inizia a essere sempre più in confusione, Berrettini ne approfitta e senza sbavature ottiene un altro punto fondamentale sul servizio dell’avversario, 4-1 e poi 5-1 sul proprio turno di battuta. Il finale è scritto, finisce 6-2 dopo un’ora e 46 minuti di gioco.

Le parole di Berrettini

Intervistato dopo la cerimonia di premiazione, Matteo Berrettini ha ringraziato " tutti quelli che rendono possibile questo torneo, grazie per ospitarci. Sono arrivato qui nel 2018, è migliorato tantissimo e non è facile organizzarlo so gli sforzi che fate. Ringrazio il mio team, i due che sono qua con me e chi mi ha guardato da casa" . Inevitabile il ricordo ai momenti bui che ormai sono definitivamente alle spalle. "Sono stati due anni duri, grazie anche a loro ho superato momenti difficili, il mio corpo non mi consentiva di giocare. Grazie a chi ha reso possibile il mio ritorno, quando ero infortunato e non ce la facevo" . Infine un ringraziamento anche per l'avversario, lo spagnolo Carballes Baena. " Mi congratulo con Roberto per la settimana, stai facendo un grande lavoro e grazie per le parole che hai detto nei miei confronti, ti auguro il meglio per la stagione" . Infine, manda un bacio anche alla madre che oggi festeggia il compleanno " e a tutti quelli che mi hanno sostenuto anche nei momenti difficili. Tutti gli italiani hanno tifato per me: ringrazio tutti. Questo è solo l'inizio".

Il momento in cui il nostro Matteo è diventato campione di Marrakech #tennis | #Berrettinipic.twitter.com/tv5VW6676Y — FITP (@federtennis) April 7, 2024

Le parole di Carballes Baena