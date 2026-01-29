Australian Open 2026, tutti i montepremi: quanto guadagna chi vince

Gli Australian Open 2026 ormai prossimi al loro atto conclusivo, con l'attesissima finale maschile di domenica 1 febbraio che potrebbe vedere ancora una volta l'uno di fronte all'altro i due dominatori del circuito Atp Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, sono in assoluto i più ricchi nella storia del primo Major dell'anno.

La cifra record per gli AO

Il prize money messo in palio dall'organizzazione ha raggiunto infatti la ragguardevole cifra di 111,5 milioni di dollari australiani (corrispondenti a quasi 66 milioni di euro) ritoccando con un +16% la cifra record stanziata la scorsa edizione. La concorrenza spietata degli altri Slam, al momento tutti più ricchi degli AO, ha spinto gli organizzatori ad ampliare ancora una volta la fetta a disposizione dei tennisti. Ciò nonostante, le cifre sono ancora distanti, considerando che, solo per restare nell'ambito del singolare maschile, nel 2025 al vincitore del Roland Garros sono spettati 2,5 milioni, a quello di Wimbledon 3,1 milioni e al trionfatore degli US Open ben 4,2 milioni: gli AO rimangono indietro coi loro 2,38 milioni di euro. Ma come è stato distribuito tra i vari partecipanti il prize money di questi Australian Open?

Il montepremi dei singolari

Gli AO 2026, come già accade per gli Slam da tempo, mettono in palio la medesima cifra per i vincitori nel singolare del torneo maschile e di quello femminile. Ciò premesso, la prima cosa che balza all'occhio è una distribuzione più equa del montepremi tra tutti gli atleti giunti a Melbourne.

Perdere al primo turno da qualificati di diritto sulla base del ranikng o dopo aver superato lo scoglio delle qualificazioni consente agli atleti in gara di consolarsi con un incasso di 150mila dollari australiani (circa 86mila euro). Ciò che è accaduto, ad esempio, a Luca Nardi, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci.

Uscire al secondo turno, come Lorenzo Sonego, significa mettere in tasca un assegno da 225mila dollari australiani (all'incirca 129mila euro), mentre raggiungere il terzo turno senza superarlo, come accaduto a Jasmine Paolini, garantisce un guadagno di 327.750 dollari australiani (più o meno 188mila euro).

Raggiungere il quarto turno del primo Slam dell'anno, corrispondente agli ottavi di finale (come Luciano Darderi, eliminato da Sinner), si traduce con un incasso di 480mila dollari australiani (circa 275mila euro), mentre approdare ai quarti di finale come il nostro sfortunato Lorenzo Musetti fa lievitare gli incassi fino a 750mila dollari australiani (grossomodo 430mila euro). Per i quattro semifinalisti sono in palio 1,25 milioni di dollari australiani (ovvero 717mila euro), mentre per i due finalisti c'è un netto divario: lo sconfitto, il vincitore del "piatto", avrà a sua disposizione un prize money da 2,15 milioni di dollari australiani (corrispondenti a 1,24 milioni di euro), mentre colui il quale solleverà il trofeo sotto il cielo di Melbourne incasserà un assegno da 4,15 milioni di dollari australiani (2,38 milioni di euro).

Il prize money nei doppi

Gli Australian Open mettono in palio anche un bel montepremi per i partecipanti ai tre tornei del doppio, ovvero quello maschile, quello femminile e quello misto: quest'anno l'Italia è esclusa dall'atto finale, dopo le sconfitte rispettivamente di Bolelli/Vavassori al 1° Turno, di Errani/Paolini al 2° Turno e di Errani/Vavassori al 1° Turno.

Essere eliminati al primo turno in Australia garantisce ai partecipanti la spartizione di un assegno da 58mila dollari australiani, più o meno 33mila euro, mentre approdare agli ottavi consente di incassare 82mila dollari australiani (all'incirca 47mila euro). Raggiungere i quarti di finale e qui essere eliminati fa comunque guadagnare140mila dollari australiani, vale a dire 80mila euro, mentre la semifinale fa salire il prize money a 250mila dollari australiani (143mila euro).

Per quanto concerne, invece, l'atto

conclusivo, gli sconfitti in finale incasseranno 440mila dollari australiani, pari grossomodo a 252mila euro, i vincitori metteranno le mani invece su un montepremi da 810mila dollari australiani, corrispondenti a 465mila euro.