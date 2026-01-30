Australian Open, Sinner-Djokovic vale la finale

Alle ore 11.15 italiane è iniziato l'incontro che deciderà chi tra Jannik Sinner e Novak Djokovic raggiungerà Carlos Alcaraz nella finalissima di domenica.

Favorito d'obbligo è l'azzurro ma il serbo è reduce da un gran Australian Open e soprattutto dalle ultime gare in cui ha giocato poco risparmiando energie a causa del ritiro dei suoi avversari. Ilgiornale.it segue l'evento in tempo reale con le fasi salienti di ogni game e il punteggio sempre aggiornato.

La gara in diretta: 1° set 6° game: Da 40-0 si passa 40-30 con grandi risposte di Jannik ma poi il serbo chiude in suo favore, 4-2. 5° game: Sinner va sul 30-0 ma poi Djokovic migliora il suo tennis, è più fluido e va 30-40 ottenendo la prima palla break della gara. Una gran seconda di Jannik annulla, 40-40. Con il quinto ace chiude l'altoatesino, 4-1. 4° game: Djokovic in battuta ma Sinner lo manda fuori giri con la precisione delle sue risposte, 30-40 e nuova palla break per l'altoatesino che viene annullata con il primo ace della gara di Nole. Alla fine la spunta il serbo, 3-1. 3° game: con secondo e terzo ace Sinner si porta 40-15, servizio fin qui impeccabile. Logica conseguenza il successivo 3-0. 2° game: è il turno di Djokovic al suo primo servizio in semifinale, il serbo va subito in difficoltà con le super risposte di Jannik, 15-40 e prime due palle break. Scivola via il dritto, arriva il break, 2-0. 1° game: inizia la gara con il servizio di Sinner, l'azzurro sale rapidamente 40-15 grazie a ottime prime palle e il primo ace, poi chiude 1-0.