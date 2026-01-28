Australian Open, Sinner-Shelton per la semifinale: Jannik vince anche il 2° set | 6-3, 6-4, 4-4

Dalle ore 9 orario italiano Jannik Sinner scende in campo sul campo centrale di Melbourne affrontando l'americano Ben Shelton per provare a strappare il pass per la semifinale di venerdì contro Novak Djokovic.

Le indicazioni della vigilia sono molto positive, Jannik si è allenato bene ma l'avversario è uno dei più forti e talentuosi del circuito, dunque non si potrà permettere di abbassare la guardia. Ilgiornale.it segue l'evento in diretta con il meglio di ogni game e il punteggio in tempo reale

La gara in diretta: 3° set 8° game: Sinner alla battuta, 40-15, poi un lob consente a Shelton di fare punto sotto rete (40-30) ma chiude con una volee perfetta, 4-4. 7° game: Shelton sbaglia molto poco al servizio, 40-15 e 4-3, fino a questo momento nessun break. 6° game: Jannik serve bene, 40-15 e 3-3, molto equilibrio in questo terzo set. 5° game: un game sublime, dell'altoatesino, che va 15-40 conquistando due palle break ma l'americano è bravo ad annullarle entrambe, parità. Alla fine la spunta l'americano, 3-2. 4° game: punti rapidi, stavolta, che fanno riafatare un po' Sinner che ringrazia il servizio. 40-0 e 2-2. 3° game: Shelton tira colpi forti e precisi, 40-15 e successivo 2-1. 2° game: Sinner colpisce benissimo, 40-30 e 1-1 con il quinto ace della partita. 1° game: si ricomincia con Shelton al servizio, l'americano è molto efficace e va 40-15. Poi arriva l'1-0 con serve and volley.

Jannik vince anche il secondo set 10° game: Sinner serve per il set ma ha qualche difficoltà, 0-15 e 15-30. Con la solita bravura va 40-30, un set point poi chiude 6-4. 9° game: Shelton al servizio per rimanere nel set ma comincia male, subito 0-30 anche con un doppio fallo. Poi è bravo a recuperare, invece, con un ace con la seconda di servizio, 30-30. Poi si porta 40-30 ma sbaglia con il dritto, vantaggi. Con due ace chiude 5-4. 8° game: l'azzurro è preciso, servizio e dritto funzionano alla grande, da 40-0 si passa 40-30 ma poi arriva il successivo 5-3. 7° game: scambi intensi, poi Ben va 40-30 ma una risposta superba dell'altoatesino vale il 40-40. Shelton si tira fuori dai guai, 4-3. 6° game: l'azzurro alza il ritmo con il servizio, si porta 40-15 e ottiene il 4-2. 5° game: questa volta Shelton è rapido, 40-0 e successivo 3-2. 4° game: 30-30 ma su un lungo scambio stavolta ha la meglio l'americano che ottiene la palla break, 30-40, annullata con la seconda di servizio di Sinner. Alla fine dopo oltre 8 minuti arriva il 3-1 per l'azzurro che conferma il break del game precedente. 3° game: come all'inizio, Shelton si ritrova 0-30 e come prima riesce a recuperare portandosi 30-30 e successivamente 40-30 sulla palla in rete di Sinner che poi trova il punto del 40-40. Match combattuto ed equilibrato, Jannik conquista una palla break, al momento giusto la vince e lo ottiene, 2-1. 2° game: è il turno di Jannik che sotto 0-15 recupera portandosi sul 40-15 ma poi è bravissimo l'americano a mettere in campo due gran punti, 40-40. Alla fine arrivano due punti di Sinner, 1-1. 1° game: al servizio ricomincia Shelton che va sotto 0-30, poi recupera 40-30 e porta a casa il primo punto del nuovo set, 1-0.

Sinner vince il primo set 9° game: Sinner serve per il primo set, 40-0 in scioltezza e tra gli applausi del pubblico, il suo dritto è davvero micidiale. Con un ace, il secondo, arriva il 6-3. 8° game: Shelton serve per rimanere nel set, in battuta è molto efficace, si porta 40-30 e chiude 5-3. 7° game: Sinner è impeccabile, ingiocabile sul servizio: 40-0 e 5-2 con un gran lungolinea, ancora battuta a zero per il secondo game consecutivo. 6° game: Shelton scende di livello sentendosi sotto pressione, 15-40 con il primo doppio fallo e ancora due palle break per Jannik. La prima viene annullata da un ace, la seconda da un servizio vincente (40-40). Bravo l'americano a ribaltare il game e vincere, 4-2. 5° game: Sinner alza il livello tra smorzate e colpi vincenti, 40-0 e primo ace dell'incontro che vale il 4-1. 4° game: un gran game di Sinner gli fornisce le prime due palle break dell'incontro sul 15-40. La prima viene annullata con un errore di dritto, Shelton annulla anche la seconda, 40-40. Sinner alza il ritmo, con il dritto ottiene un'altra palla break, annullata anch'essa con un servizio vincente dell'americano. Alla fine la spunta Jannik, 3-1. 3° game: si gioca punto a punto, game molto equilibrati fin qui. Da 30-0 a 30-30, poi 40-30 Sinner sull'attacco errato di Shelton che si rifà poco dopo con una risposta vincente, ancora 40-40. L'altoaesino poi fa due punti consecutivi e chiude, 2-1. 2° game: è il turno di Shelton che serve molto bene, 40-15 con un gran diagonale, poi Sinner mette in campo un dritto vincente (40-30) e poi l'americano sbaglia con il back, ancora vantaggi. Alla fine arriva il punto di Ben, 1-1. 1° game: il primo a servire è Sinner, un avvio difficile anche a causa del vento che soffia sulla Rod Laver Arena. Da 30-30 arriva la prima palla break per Shelton (30-40) che Jannik annulla con la prima di servizio, parità. Poi arrivano due punti consecutivi, 1-0.