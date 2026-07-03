Azzurro inglese

Ci sono giornate più faticose di altre, ma che soddisfazione. A Wimbledon l'Italia fa poker, proprio mentre poco più in là Sinner si allena con Tommy Paul per cercare di alzare il livello in vista della sfida con Brooksby di oggi (secondo match sul Campo 1). Così, aspettando il vero Jannik, la menzione d'onore va a Matteo Berrettini, solido come non si vedeva da tempo sull'erba, che ha onorato il ritorno sul Centre Court battendo in quattro set Fils e commuovendosi anche un po' alla fine. Meglio non correre troppo avanti con la fantasia, di certo però si stanno vedendo sprazzi (e anche più) del tennista che arrivò in finale a Londra: il servizio è quello dei giorni migliori, ed anche il momento di normale flessione del terzo set è stato gestito con tranquillità (e con un lungo toilet break che ha indispettito l'avversario, ma anche questo ormai è tennis). A questo si aggiunge il nervosismo dei bei tempi del papà in tribuna: si può sognare, dunque? Perché no, dice Matteo: «Se quella con Wawrinka è una partita che ricorderò per sempre, anche questa di nuovo sul Centrale dopo due anni è stata speciale: ho giocato ad alto livello, e nel quarto set ho ritrovato energia. Qui quattro anni fa ho preso la peggiore decisione della mia carriera, ritirarmi per il Covid. Ho tanta fiducia».

Così come Lorenzo Sonego, 31 anni e non sentirli dopo cinque set di lotta contro il canadese Diallo: una specialità della casa, visto che il torinese in 64 partite Slam ne ha concluse ben 14 al set finale. «Mi piace stare in campo, mi piace giocare, mi piace lottare e non mi pesa ha detto poi, spiegando il suo segreto -: prima di perdere non mi lascio mai andare, cerco di recuperare sempre. L'inizio della stagione non è stato positivo perché ero infortunato: l'importante è essere tornato ed essermi rimesso a lavorare e allenarmi seriamente per ritrovare la fiducia in me stesso». E (ri)ecco Flavio Cobolli, venuto a capo del rebus Duckworth al quarto set, uno che nei primi tre non aveva mai perso la battuta. Poi è crollato, «ed anche se è stata dura, sono proprio felice». Il tutto finisce con gli auguri per il decimo anniversario di matrimonio del suo preparatore: è un giorno di festa, d'altronde.

E lo conferma in serata la vittoria di Jasmine Paolini sulla svizzera Golubic.

RISULTATI: Berrettini b. Fils 6-4, 7-5, 3-6, 6-3; Sonego b. Diallo 7-6, 4-6, 7-6, 6-7, 6-2; Cobolli b. Duckworth 7-6, 3-6. 7-6, 6-1. Bouzkova b. Grant 7-5, 6-3, Paolini b. Golubic 7-6, 6-4.