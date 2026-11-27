Che la Coppa Davis sia una variabile impazzita del tennis è noto dal 1900. Lo ha confermato ieri il fatto che l’attuale numero uno del mondo, Alexander Zverev, non sia bastato alla Germania per battere la Gran Bretagna: ko 2-1 nei quarti, Sascha e compagni sono già a casa. Questo per dire che sorprende se pure l’Italia tri-campione consecutiva abbia dovuto sudare per sconfiggere la Corea del Sud grazie al doppio Vavassori-Bolelli vinto con doppio tiebreak chiuso quasi a mezzanotte. Diciamolo: oggi avremo di fronte la Repubblica Ceca alle 16 e loro sembrano più favoriti di noi. Ed è per questo che . Capitan Volandri è stato bravo a mettere i due allo stesso tavolo per richiamarli alla coesione, ma è sotto gli occhi di tutti che l’operazione non sia riuscita. Insomma: si può anche perdere dopo aver vinto tanto, però lo sforzo che il team sta facendo per superare le avversità (per esempio la stanchezza, anche mentale, di Cobolli) merita una tregua più seria. Così come lo merita la gente che anche oggi sarà lì a spingere gli azzurri all’ennesima impresa, comprendendo che nella vita si può sbagliare. Ma bisogna anche saper andare avanti.