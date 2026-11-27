Straordinario e granitico. Lorenzo Musetti gioca un match eccellente e sconfigge in due set il forte e scomodo avversario ceco Jakub Mensik con il punteggio 6-3, 6-4 dopo quasi un’ora e mezza di gioco. Il carrarino offre una prestazione maiuscola, sempre centrato e senza cali di tensione, non cede mai il break e incanta il palazzetto bolognese con i suoi colpi, soprattutto il rovescio. Una classe incredibile, quella dell’azzurro che gioca un tennis strepitoso. L’Italia si porta in vantaggio sulla Repubblica Ceca, a breve scenderà in campo Flavio Cobolli, numero 7 del ranking Atp, contro Jiri Lehecka che è l’attuale numero 14.

“Serviva il miglior tennis”

“Sono veramente contento, era importante per me e non è facile parlare dopo questa partita. Sapevo di dover giocare il mio miglior tennis, specialmente per disinnescare il suo servizio. È stato difficile ma alla fine sono sempre riuscito a tenere il mio servizio e anche alla fine ce l’ho fatta nel miglior modo possibile, con l’atteggiamento giusto e l’energia dei miei compagni. Siamo un gruppo unito e così andiamo contro chiunque”, dichiara raggiante Musetti a fine gara. “Devo dire che non ho mai ottenuto in Davis questo tipo di sensazione come oggi, mi piacerebbe essere protagonista. Sono veramente contento di aver dato il mio contributo, sappiamo bene che è ancora molto lunga. Adesso il focus è tutto su Flavio, dobbiamo supportarlo per portare a casa questa partita”, conclude.

Musetti conquista il primo set

Il primo set si apre con Lorenzo che è impeccabile al servizio e lascia a zero punti l’avversario che si rifà con gli interessi nel secondo game dove mette in campo ben tre ace, 1-1. Difficoltà nel terzo game dal quale Musetti esce alla grande dopo essere stato sotto 0-40 e concesso tre palle break al ceco ma poi vince il game ed esulta, 2-1. Si va avanti in equilibrio (3-2) poi arriva la prima palla break anche per l’azzurro che Mensik annulla con un ace esterno. due punti di seguito valgono il 3-3.

Il settimo game è il più bello fin qui: sotto 0-30, il carrarino è eccezionale a recuperare lo svantaggio grazie a un ottimo servizio, rovescio e lo smash a rete che vale il 4-3. La svolta, la prima della gara, arriva subito dopo con il meritato e cercato break di Lorenzo che strappa il servizio a Mensik, 5-3 e servizio per vincere il primo set. Tre servizi, tre punti conquistati con la prima in un batter d’occhio, 40-0 e triplo set point: sbaglia i primi, non la terza possibilità, finisce 6-3 in 37 minuti di gioco con la Bologna Arena in piedi ad applaudire il carrarino.

Musetti chiude alla grande in due set

A cominciare il secondo set è il servizio di Mensik che in questa fase della gara si tiene in piedi soltanto grazie al servizio. Si va 40-40, poi il ceco chiude in suo favore, 1-0. Lorenzo è solidissimo, anche lui, in battuta e nonostante un doppio fallo recupera da 15-30 e pareggia il punteggio, 1-1. Il match sale di intensità, Lorenzo e Jakub tengono bene i rispettivi turni di battuta: si sale 2-2, 3-3. La gara gira al settimo game: Mensik è più impreciso al servizio, Lorenzo va 15-40 e si conquista due palle break che sfrutta subito con due doppi falli del ceco, 4-3 e servizio a favore.

Lorenzo va in sofferenza, stavolta è lui a essere sotto 15-40 e concede due palle per l’immediato contro break al ceco che è bravissimo in risposta. Lorenzo è bravissimo, le annulla entrambe: prima con un dritto, poi con la seconda di servizio Musetti consolida il vantaggio, 5-3. Il ceco serve per rimanere in gara, lo fa benissimo e accorcia 4-5. Un po’ di tensione c’è e si sente, 30-30 con un doppio fallo di Musetti che poi va sotto 30-40 concedendo la palla break al suo avversario. Uno scambio lunghissimo si conclude con il 40-40, il dritto di Mensik si infrange in rete. Un’altra rete, per il ceco, vale il primo match point Italia: finisce 6-4, il miglior Musetti dell’anno regala il primo punto all’Italia.