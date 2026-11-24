L’ultimo atto della stagione agonistica, appena terminate le Atp Finals, riguarda la Final Eight Coppa Davis, ovvero il massimo torneo mondiale a squadre nazionali del tennis maschile. La competizione che mette in palio la famosa “insalatiera” riparte oggi da Bologna (24-29 novembre) con l’Italia di Volandri chiamata a difendere il titolo conquistato consecutivamente nelle ultime tre edizioni (2023, 2024, 2025).

I convocati di Volandri

Orfana di Jannik Sinner per gli ormai noti problemi al ginocchio, Filippo Volandri alcuni giorni fa ha ufficializzato il team azzurro composto da quattro singolaristi e un giocatore di doppio: si tratta di Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori.

“Sentiamo di avere un bersaglio grande dietro la schiena ma con la forza e responsabilità di difendere ancora una volta il titolo in Italia. Negli anni sono successe tante cose: abbiamo vinto e difeso a Malaga, abbiamo vinto a Bologna. Il pubblico ha sempre fatto la differenza, cercheremo di farci aiutare anche quest’anno”, ha dichiarato capitan Volandri a SuperTennis.

Squadre e accoppiamenti

La competizione si svolgerà nella Bologna Fiere Arena e, oltre all’Italia, vedrà impegnate le Nazionali di Austria, Canada, Corea del Sud, Germania, Gran Bretagna, Repubblica Ceca e Spagna. Nel dettaglio, il debutto dell’Italia sarà mercoledì 25 novembre ore 16 contro la Corea del Sud. Trattandosi di una Final Eight, ossia le migliori otto al mondo, il torneo prevede che si parta direttamente dai quarti di finale. Ad aprire le danze, martedì 24 novembre alle ore 16, saranno Repubblica Ceca e Canada; giovedì 26 novembre sono previsti due incontri: alle ore 10 Gran Bretagna-Germania, alle ore 16 Austria-Spagna.

Il format

Il regolamento è molto semplice: per decidere chi passerà al turno successivo si giocherà al meglio dei tre incontri. Ogni Nazionale disputerà sicuramente due incontri di singolare: qualora il punteggio fosse di parità (1-1), si procederà al doppio per stabilire il vincitore; in caso contrario, con il 2-0 si è ovviamente già certi di andare avanti. In fase di sorteggio, è stato stabilito che in semifinale si incontreranno i vincitori di Italia-Corea del Sud e Repubblica Ceca-Canada e, dall’altro lato del tabellone, le nazioni vincitrici di Gran Bretagna-Germania e Austria-Spagna.

La prima semifinale (lato Italia) si disputerà venerdì 27 novembre a partire dalle ore 16, la seconda semifinale sabato 28 novembre a partire dalle ore 12. La finalissima sarà giocata domenica 29 novembre a partire dalle ore 15.

Le formazioni delle Nazionali

Detto dell’Italia, i nostri avversari della Corea del Sud saranno: Kwon Soonwoo, Chung Hyeon, Park Uisung, Hong Seongchan, Nam Jisung. La Repubblica Ceca potrà contare su

Jiri Lehecka, Jakub Mensik, Tomas Machac, Patrik Rikl, Adam Pavlasek, il Canada sulla forza di Félix Auger-Aliassime, Liam Draxl, Duncan Chan, Alexis Galarneau, Keegan Rice.

Dall’altro lato del tabellone, la Gran Bretagna è composta da Arthur Fery, Cameron Norrie, Henry Patten, Neal Skupski, la Germania da Alexander Zverev, Jan Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Kevin Krawietz, Tim Pütz, l’Austria da Juij Rodionov, Lukas Neumayer, Joel Schwärzler, Neil Oberleitner, Lucas Miedler e la Spagna da Carlos Alcaraz, Rafael Jódar, Daniel Mérida, Pedro Martínez, Marcel Granollers.

Dove vedere l’Italia in tv

Le gare della nostra Nazionale, intanto quella contro la Corea del Sud, sarà visibile in chiaro su Rai Uno e SuperTennis, in streaming su Rai Play.