Bolelli, Vavassori: è addio

Il Sinigaglia è uno stadio da fidanzamento: acqua, montagne e calcio di alto livello. Como-Roma è stata bella, viva, perfino troppo per Malen, che ha pensato bene di aggiungerci un numero da arti marziali e farsi cacciare. Il Como spinge, ma Gollini abbassa la saracinesca e butta la chiave nel lago. Finisce 0-0, occhiale, lo chiamavano. A Fabregas resta il panorama, a Gasperini un punto d’oro

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Dieci titoli, tre finali Slam e poi un divorzio all’italiana. Bolelli e Vavassori si separano dopo anni di vincente convivenza tennistica. Niente racchette che volano, nessun rimpianto, solo il desiderio di cambiare.

«The last dance» potrebbe essere alle Finals, poi ciascuno cercherà fortuna altrove.

Del resto, anche nel tennis il segreto di una storia felice è sapere quando dire basta.

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Nove anni fa vinceva il titolo WNBA e oggi Zandalasini torna in finale, stavolta con Golden State, squadra nata nel 2025 che ha eliminato le campionesse di Las Vegas. Ci sono quelli che inseguono il sogno americano e quelli che, come lei, lo vivono da protagonisti. La più forte cestista azzurra di sempre è ancora ad un passo dall’ anello e tutto il basket italiano fa il tifo per lei.