Coppa Davis, Italia-Austria 1-0: Berrettini sconfigge in due set Rodionov

L'Italtennis inizia alla grande il suo percorso nella Final 8 di Coppa Davis alla SuperTennis Arena di Bologna contro l'Austria: Matteo Berrettini vince la prima gara del singolare contro Jurij Rodionov con il punteggio di 6-3, 7-6. Adesso sarà il turno di Flavio Cobolli contro Filip Misolic. in caso di vittoria dell'azzurro l'Italia sarebbe qualificata per la semifinale, in caso di sconfitta si deciderà tutto con il doppio formato da Bolelli/Vavassori contro Erler/Miedler.

Le parole di Matteo

"Mi siete mancati da morire, è il motivo per cui gioco a tennis, per queste emozioni e questo tennis. Grazie di cuore", dice rivolto al pubblico che lo applaude in piedi. " Non gioco solo per me e la mia squadra ma per tutti, non bisogna mollare fino alla fine anche un break sotto e 0-40. Questo è il bello della Davis e di questa competizione, portare a casa un punto alla volta per cercare di vincere la partita”. Grande gioia per la mia partita ma adesso fatevi sentire per Flavio abbiamo bisogno del vostro supporto e daje", conclude Berrettini con la classica espressione romana.

La vittoria in due set di Berrettini

Il primo set comincia alla grande con il servizio di Matteo che mette in campo tre prime palle per l'1-0: molto equilibrio perché anche l'austriaco è centrato alla battuta (1-1). Si procede on serve, cioé con i due protagonisti che ottengono i punti sui rispettivi turni di servizio fino al 3-3. Nel settimo game Berrettini soffre ma lo porta a casa (4-3) e poi dà la sterzata vincente al set strappando il break all'austriaco portandosi 5-3. Nel nono game, decisivo, Matteo deve ringraziare un nastro molto fortunato che lo porta sul 40-30 ma il set point viene inizialmente annullato. Grazie a due ottimi servizi, però, chiude poco dopo 6-3.

Il secondo set inizia con Rodionov al servizio, 1-0, poi sul 40-0 per Berrettini c'è una lunga interruzione dovuta a un problema tecnico alle luci dell'Arena di Bologna. Dopo circa 15 minuti il gioco riprende, Matteo chiude il game 1-1. Situazione immutata anche nel terzo e quarto game (2-2). Quinto game di rimpianti per Matteo che ha avuto l'occasione per procurarsi almeno una palla break ma spreca l'opportunità mentre la palla break la conquista l'austriaco nel sesto game sul 30-40 e 3-2 a suo favore. Una gran risposta significa break, Austria avanti 4-2. Rodionov conferma il punto nel turno di battuta successivo volando sul 5-2. Berrettini tiene il turno di servizio agevolmente (5-3) ma l'austriaco serve per vincere il secondo set ma è impreciso, 15-40 e due palle break per l'azzurro: la prima viene annullata con una gran prima sulla riga ma la seconda va in porto con l'errore di destro di Rodionov, controbreak e 5-4.

Gara vinta al tie-break

Berrettini sembra sprecare tutto il ben fatto subendo l'austriaco che va 0-40 con tre set point: il primo viene annullato con un ace, il secondo con una gran prima di servizio e con carattere annulla anche la terza, 40-40, bravissimo Matteo che poi chiude alla grande pareggiando il punteggio, 5-5. Rodionov, a fatica, tiene il servizio portandosi 6-5 ma Berrettini è solido sul servizio e porta il secondo set al tie-break.

Al cambio di campo l'italiano è avanti 4-2 con un minibreak. Straordinario il romano, sotto rete, a "parare" il tiro austriaco, 6-4 e due match point: con una gran prima chiude, vince la sua gara e regala il primo punto all'Italia.