Coppa Davis, Cobolli si fa sorprendere da Bergs: Italia-Belgio 1-1

L'italtennis di Coppa Davis registra una battuta d'arresto: Flavio Cobolli, numero 32 del ranking Atp, è stato sconfitto in tre set dal belga Zizou Bergs (numero 72) con il punteggio di 6-3 6-7 6-0. Italia e Belgio adesso sono sull'1-1 dopo la vittoria in precedenza ottenuta da Berrettini: peccato per l'azzurro che aveva iniziato bene la gara salvo poi registrare una serie di cinque game consecutivi persi e regalare il primo set, il secondo è stata una battaglia che ha visto Bergs giocare sicuramente meglio nei momenti decisivi, nel terzo non c'è stata proprio storia con l'azzurro che è crollato fisicamente e psicologicamente. Cobolli può rimproverarsi qualche doppio fallo e alcuni passaggi a vuoto di troppo.

A questo punto il doppio con Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro il duo formato da Sander Gille e Joran Vliegen sarà decisivo per la vittoria tra le due formazioni e la qualificazione a Malaga da primi in classifica: in caso di sconfitta si deciderà tutto domenica contro l'Olanda.

Come è maturata la sconfitta

Il primo set inizia con il turno di battuta di Bergs che tiene a 30 l'azzurro e si porta in vantaggio ma Cobolli inizia bene, con l'atteggiamento giusto e con la sensazione di essere subito nel match, 1-1. Nel terzo game la prima svolta della gara con il nostro Flavio bravissimo a concretizzare la prima palla break dell'incontro e portarsi in vantaggio (2-1). Dopo una serie molto lunga di scambi e ripetute parità, l'azzurro si aggiudica il game e allunga 3-1 dopo essere stato in svantaggio 0-30. Quinto game favorevole a Bergs e poi l'azzurro sbaglia a sorpresa nel proprio turno di servizio, il belga si riprende il break, 3-3 dopo 28 minuti di gioco. Nel settimo game c'è la possibilità per recuperare un break ma Bergs è bravo ad annullarla e salire 4-3 e allungare 5-3 grazie al break con cui ha mandato fuori giri il nostro azzurro. Il belga ha quindi l'occasione per servire per vincere il primo set e non se la lascia sfuggire, finisce 6-3 dopo 40 minuti.

All'inizio del secondo set Cobolli deve ancora scrollarsi di dosso l'amarezza di prima, è bravo a recupeare un momento delicato in cui ha concesso una palla break e vince il game, 1-0: l'avversario pareggia e ottiene altre due palle break nel terzo game ma sbaglia con il dritto, si arriva alla parità e poi Flavio si salva, punteggio adesso di 2-1. Si continua così anche negli altri due game con l'azzurro avanti di un punto, 3-2. Bergs non molla di un centimetro, vince il punto su battuta (3-3) con un grande game di Cobolli nel settimo game con il recupero da 0-30 fino a ottenere il 4-3 con un urlo liberatorio che lo carica ancora di più. Il belga gioca benissimo anche sotto rete, regna grandissimo equilibrio e il punteggio dice 4-4. Con l'aiuto di ace (il sesto della gara) e prima di servizio l'azzurro non sbaglia, 5-4, ma lo stesso fa il suo avversario: 5-5 dopo un'ora e 23 minuti di battaglia. Undicesimo game con una palla break per Bergs dopo il 40-15 di Flavio che cede in un momento decisivo della gara, 6-5.

Con le unghie e con i denti Cobolli si guadagna la palla per il tie-break (30-40) e il set si riapre alla grande dopo un errore con il dritto del belga, 6-6 e tie-break sia: Flavio inizia con un ace (1-0) ma poi cede tre punti consecutivi (3-1), poi un errore di Bergs vale il 3-2. Il mini-break viene recuperato e al cambio di campo si gira sul 3-3: alla grande, Cobolli mette in campo due punti (5-3) poi il nastro aiuta il belga (5-4). Un ace vale il 5-5 poi c'è la stecca con il dritto di Bergs, Flavio ha il set point con servizio a disposizione: con la prima vincente chiude 7-5, adesso è un set pari dopo un'ora e 44 minuti.

Decisivo il terzo set

Il terzo set inizia male: l'azzurro nato a Firenze subisce la rimonta da 15-40 nel primo game e perde il punto sul proprio servizio nel secondo, il belga va avanti 2-0. Con il serve and volley Bergs va alla pausa per il cambio di campo sul 3-0, punteggio molto pesante per l'azzurro.

Cobolli sembra essersi improvvisamente smarrito, cede anche il quarto game perdendo il punto in battuta e spiana la strada all'avversario che sale sul 4-0 e poi arriva al quinto punto consecutivo al quinto game senza cedere nemmeno un quindici. Flavio si è ormai spento, finisce 6-0 e il Belgio pareggia, 1-1.