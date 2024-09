Coppa Davis, Italia-Belgio 1-0: Berrettini rimonta Blockx e vince in tre set

Ascolta ora 00:00 00:00

Tutto è bene quel che finisce bene: a fatica Matteo Berrettini (numero 43 del ranking) ha rimontato e vinto contro il 19enne Alexander Blockx, numero 253 del mondo, con il punteggio di 3-6 6-2 7-5 in poco meno di due ore soffrendo davvero non poco. L'Italia si porta così in vantaggio 1-0 nei confronti del Belgio nella seconda giornata di Coppa Davis. Adesso tocca a Flavio Cobolli (numero 32 del ranking) affrontare Zizou Bergs (numero 72) mentre nel doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori se la vedranno con Sander Gille e Joran Vliegen. Gara difficilissima, molto di più del previsto, con Blockx che sembra già un top player: Matteo è stato bravissimo a rimontare due set del genere, a saper soffrire per lunghi tratti della partita e a far valere la maggiore esperienza nei momenti decisivi.

Le parole di Berrettini

Intervistato da Sky Sport al termine dell'incontro, il tennista romano ha spiegato di non sapere cosa aspettarsi. " Sono entrato in campo non con la stessa energia dell'altro giorno ma mi sono detto di gettare il cuore oltre l'ostacolo. Oggi non ho giocato la mia miglior partita ma in Davis conta il risultato, l'obiettivo per adesso era entrare in campo e vincere . L'ho già detto in campo, senza i miei compagni di squadra non ce l'avrei fatta, senza la loro energia, si meritano tutto l'amore che gli posso dare. La Davis è qualcosa di speciale, ogni volta è un'emozione come la prima volta ".

La sofferta vittoria in tre set

L'inizio del primo set è a favore del giovane belga che ottiene il punto sul proprio turno di battuta ma Berrettini risponde subito dopo, la gara inizia in equilibrio (1-1). Blockx tiene il servizio rimontando da 15-30. Nel quarto game c'è la prima svolta del match: l'azzurro inaspettatamente si trova 0-40 e tre palle break per il belga, ne vengono recuperare due ma non bastano, il 19enne va sul 3-1 e una partenza inattesa per i nostri colori. Con un ace e sulle ali dell'entusiasmo Blockx tiene a zero il turno e di battuta e vola sul 4-1. Finalmente Matteo si scuote dal passaggio a vuoto, domina il game e accorcia il punteggio, 4-2, ma il belga rimane avanti e allunga sul 5-2 dopo aver vinto ancora una volta il turno di servizio giocato bene e con poche sbavature. Berrettini adesso sembra più solido, tiene il game a zero e accorcia 5-3 ma adesso Blockx serve per il set: con tiri impeccabili si guadagna tre set point e chiude 6-3 dopo 32 minuti di gioco.

Il secondo set inizia con il servizio di Berrettini che entra in campo determinato, tiene a zero l'avversario e si porta 1-0: bene anche il belga che pareggia ma Matteo ottiene ancora una volta il punto sul turno di battuta dominando, 2-1. Finalmente, nel quarto game è arriva la prima palla break dell'Italia ma viene annullata dal belga, 40-40. Ne arriva un'altra e c'è il break, Berrettini adesso è avanti 3-1 e tocca a lui servire e non sbaglia, finalmente riesce a colpire l'avversario nel migliore dei modi e arriva il 4-1. Sesto game con Blockx alla battuta, arriva una palla break per l'azzurro non sfruttata e si va sul 4-2 ma poi crolla, Berrettini conquista il 5-2 e 6-2 decisivo grazie a un altro break.

Nel terzo set le cose si mettono subito male per Matteo che scende sotto 30-40 ma poi recupera, 1-0 per l'Italia: il belga continua a essere solido e sbagliare poco e rimette il punteggio in parità. L'azzurro non sbaglia, va 2-1 e si procura una preziosa palla break ma il dritto finisce il rete e poi Blockx fa 2-2. Si procede così in equilibrio anche nei due game successivi, 3-3: non c'è nessun break neanche dopo e si arriva sul 4-4, un finale sempre più intenso e con ogni errore che può diventare fatale. Nono game con Berrettini al servizio, gioca bene e ottiene un punto preziosissimo, 5-4: adesso è il belga che serve per rimanere nel match ma non ha titubanze, si procede punto a punto 5-5.

L'azzurro si garantisce il tie-break tenendo il punto su battuta, 6-5, poi il belga va al servizio ma fa tre errori inattesi, arrivano due palle match sul 15-40: la prima la annulla ma con un gran dritto Matteo ottiene il punto decisivo, 7-5 e vittoria dell'Italia!