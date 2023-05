Internazionali di Roma, Sinner supera Shevchenko in tre set

Non senza brividi oltre a quelli di freddo provati dal pubblico del Centrale, Jannik Sinner si è aggiudicato in tre set il match contro il russo Shevchenko con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-2. Agli ottavi di finale il numero uno azzurro affronterà l'argentino Francisco Cerundolo, attuale numero 24 del ranking.

La gara di Sinner

Pronti via, ecco il primo set con Shevchenko tiene il servizio portandosi sull' 1-0, Sinner perde il suo turno di battuta e il russo strappa subito un break portandosi sul 2-0. Sinner inizia a carburare riprendendosi il game perso, il punteggio è 1-2. Senza perdere nessun 15, Sinner porta a casa il turno di battuta, il punteggio è adesso 2-2. Il russo tiene, siamo 3-2. Sinner non sbaglia, 3-3 e si prende un break di vantaggio, adesso è 4-3 Sinner con il turno di battuta per l'altoatesino che non sbaglia più, 5-3 dopo 31 minuti di gioco. Tocca a Shevchenko battere per rimanere nel set ma il russo perde il turno di battuta a 0 e si conclude il primo set, 6-3 Sinner con il 72% di primi servizi vincenti.

Il 2° set inizia con il turno di battuta per l'altoatesino che, come a inizio match, perde il primo turno di servizio, 1-0 per il russo che mantiene anche la vittoria nel proprio, 2-0, l'avvio sembra una fotocopia di inizio gara. Sofferto, Jannik vince il terzo game accorciando così le distanze ma Shevchenko stavolta non si fa sorprendere e va sul 3-1. Un secondo set sicuramente più sofferto del primo per Sinner che non perde terreno, 3-2 per il russo che continua a far male con il servizio, 4-2. Sinner rimane agganciato, il punteggio va sul 4-3 ma il russo sembra più solido in questa fase, si va sul 5-3: l'altoatesino si riprende, 5-4 sul proprio turno di battuta e strappa il break, 5-5, e si porta 6-5. Il russo non molla e con le unghie e con i denti arriva al tie-break, siamo 6-6.

Il 3° set vede un iniziale equlibirio, il punteggio è 2-2 ma poi Sinner prende il largo, il break, va sul 3-2 completando la scalata e chiudendo la gara con il punteggio di 6-2. Curioso siparietto finale: in totale trance agonistica, Sinner non si era accorto di aver vinto l'incontro e, sul 6-2, è andato a occupare la posizione in fondo al campo per rispondere.