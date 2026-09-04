“Può tornare a competere”: Kyrgios, già finita la squalifica per cocaina, ecco perché

Dal 4 agosto al 4 settembre: un mese di squalifica per aver assunto cocaina e il tennista australiano Nick Kyrgios, il grande accusatore di Jannik Sinner nella vicenda del caso Clostebol, può già tornare a giocare sui campi di tennis di tutto il mondo evitando una squalifica pesantissima compresa fra tre mesi (la minima) e quattro anni.

Perché l’Itia lo ha scagionato

L’Agenzia Internazionale per l’Integrità del Tennis (Itia) aveva sospeso Kyrgios dopo essere risultato positivo alla benzoilecgonina, un metabolita della cocaina, il 22 giugno scorso nel corso dell’Atp 250 di Maiorca. La sospensione entrata in vigore il 4 agosto scorso si è conclusa dopo 30 giorni. Come mai?

L’australiano ha spiegato agli investigatori dell’Itia di aver fatto uso di cocaina durante una serata prima di debuttare all’Atp di Maiorca dove è stato sconfitto ai sedicesimi di finale, in due set, contro il connazionale Adam Walton. “L’Itia ha consultato un esperto scientifico indipendente presso un laboratorio accreditato dall’Agenzia Mondiale Antidoping (Wada), il quale ha affermato che la spiegazione era coerente con il livello di cocaina riscontrato nel campione. Di conseguenza, l’Itia ha accettato che l’uso di cocaina da parte di Kyrgios fosse al di fuori delle competizioni”, ha spiegato l’organo in un comunicato.

Il rientro in campo

Adesso, dunque, Kyrgios può tornare a competere avendo, però, accettato di seguire un programma di trattamento approvato dall’Itia. Dovrà in ogni caso rinunciare a poco più di seimila euro per la partecipazione al torneo di Maiorca oltre ai punti in classifica ottenuti nel torneo spagnolo.

Nel 2026. Kyrgios ha raggiunto gli ottavi di finale dell’Atp 250 di Stoccarda dopo aver sconfitto il francese Corentin Moutet prima di perdere contro il giapponese Sho Shimabukuro. Precedentemente, ha perso contro l’americano Aleksandar Kovacevic nei sedicesimi di finale dell’Atp 250 di Brisbane International in singolare. In doppio, invece, Kyrgios perse al primo turno a Wimbledon in coppia con il kazako Alexander Bublik contro Marcelo Arévalo di El Salvador e il croato Mate Pavić.

Le dichiarazioni di Kyrgios

Dopo la notizia della positività, l’australiano ha fatto pubblica ammenda sui social chiedendo scusa a tutti. “Ho commesso un grosso errore e me ne assumo la piena responsabilità. Chiedo scusa ai miei fan, alla mia famiglia, ai miei sponsor e a tutti coloro che mi sono vicini. Soprattutto, chiedo scusa ai bambini che mi ammirano. So che esempio sto dando e sono profondamente deluso da me stesso”, ha scritto sul proprio account Instagram annunciando che si sarebbe allontanato dai social media e dalla vita pubblica per 28 giorni.