Roland Garros, Jasmine Paolini è solida: batte Starodubceva in due set e vola agli ottavi

Una gara non spettacolare, con errori gratuiti e qualche sbavatura ma Jasmine Paolini (numero 4 del ranking Wta) vince la sfida inedita contro l'ucraina Julija Starodubceva (numero 81 del ranking Wta), con il punteggio di 6-4, 6-1 dopo poco più di un'ora di gioco. Un risultato netto ma che dice tanto anche sugli errori dell'avversaria che soprattutto nel secondo set è improvvisamente uscita dalla gara. Molto bene l'azzurra che nonostante i mezzi tecnici nettamente superiori ha giocato bene preparandosi al meglio per disputare gli ottavi di finale del Roland Garros.

Le parole dell'azzurra

" È stata una buona partita, mi sono sistemata dopo qualche game all’inizio non mi sentivo troppo bene. Le condizioni erano troppo diverse rispetto ai match precedenti, c’era molta umidità. Sono felice di aver vinto, grazie al pubblico che mi ha sostenuto ", ha dichiarato Paolini intervistata in campo subito dopo la gara. " Mi sento bene a giocare qua, è un campo fantastico. Provo solo a divertirmi a giocare a questi livelli e in uno dei tornei più belli del mondo, Parigi è un posto speciale" .

Jasmine vince il primo set

Il primo set si apre con Paolini al servizio ma una serie di errori specialmente con i colpi da fondo le costano il 15-40 e il successivo break a favore dell'ucraina che si porta avanti 1-0 ma Jasmine si riprende subito il punto perso a inizio gara sfruttando anche alcune imprecisioni di Starodubceva, 1-1. Purtroppo, però, non è un momento favorevole quando l'azzurra ha il turno di battuta che cede ancora una volta all'avversaria che torna avanti 2-1. Un inizio difficile anche per l'ucraina, nei primi 4 game nessuna delle due ha mantenuto il servizio, Paolini ribrekka (2-2) e finalmente non cede la battuta, 3-2 per la 29enne toscana. Rompe l'incatesimo anche Starodubceva, 3-3, Jasmine gioca meglio e torna avanti 4-3. Il dritto dell'azzurra finisce sul nastro, nuova parità (4-4) e gara molto equilibrata. Con due grandissimi dritti incrociati Paolini si riporta avanti (5-4). Ritrovando il tennis migliore, con una smorzata ottiene il break che chiude il primo set 6-4 dopo 38 minuti di gioco.

Paolini chiude la gara in due set

Il secondo set vede al servizio la Paolini che gioca in maniera molto più precisa e sciolta, subito 1-0. Equilibrio nei primi game, Jasmine commette qualche errore di troppo con il rovescio ma si porta comunque 2-1. L'ucraina sbaglia tanto, appare in evidente difficoltà e non sembra avere una strategia ben precisa, Jasmine ne approfitta e strappa il break portandosi 3-1 e poco 4-1, la gara è adesso in mano all'azzurra. La fiducia nei suoi mezzi è davvero bassa in Starodubceva che sbaglia tanto anche con il servizio, commette numerosi doppi falli ed è facile per Paolini salire 5-1 e avere l'occasione per servire per il match.

Punteggio di 40-30, match point per Jasmine che viene annullato da un dritto lungolinea e poi concede un break all'avversaria sbagliando con il dritto in lungolinea. Arriva comunque il secondo match point che sfrutta, finiscedopo un'ora e 10 minuti di gioco.