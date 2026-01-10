Sinner-Alcaraz, a Seul la prima sfida dell'anno: la vince Carlos in due set

Tie-break: Alcaraz ottiene il primo punto su servizio, poi Sinner recupera e va 2-1. Con il doppio servizio, Carlos si riporta avanti (3-2), poi scappa il dritto di Jannik e arriva il mini-break per lo spagnolo, cambio di campo sul 4-2. Un ace di Sinner gli fa accorciare le distanze, 4-3, l'azzurro con l'aiuto del nastro recupera il mini-break, adesso 4-4. Di nuovo avanti con un ace Carlos, 5-4, poi due punti di seguito di Sinner valgono il 6-5 e set point. Il primo viene annullato (6-6) e poi con il servizio arriva il 7-6, match point Alcaraz.Alla fine arriva l'8-6, vince lo spagnolo in due set.

12° game: Jannik al servizio per rimanere nel match, grandi applausi per la smorzata che vale il 30-0. Si arriva sul 40-15 poi Sinner chiude, 6-6 e tie-break.

11° game: Alcaraz è solido negli scambi ma Sinner è bravissimo a recuperare da 40-15 a 40-40. Alla fine arrivano due punti consecutivi per lo spagnolo, 6-5.

10° game: Sinner serve per rimanere nel match, da 30-30 Jannik fa un dritto vincente da applausi per il 40-30 e poi chiude con l'ace, 5-5.

9° game: Alcaraz al servizio, grande equilibrio in campo (30-30), poi lo spagnolo va avanti grazie alla prima di servizio (40-30), Sinner sbaglia con il rovescio e c'è il 5-4.

8° game: Jannik non molla, domina il game e va sul 4-4.

7° game: Carlos in battuta, lo spagnolo va sul 40-15 poi chiude in suo favore e rimane avanti nel punteggio, 4-3.

6° game: al servizio Sinner recupera da 15-30 a 40-30, palla per il 3-3 che ottiene.

5° game: in battuta Alcaraz va sotto 0-30 ma poi recupera 40-30. Intermezzo splendido con un raccattapalle che palleggia con Alcaraz, ottiene il punto decisivo con la standing ovation del pubblico e quel punto viene dato valido a Sinner tra gli applausi generali, si va sul 40-40. Jannik fa il punto che vale il vantaggio, poi Alcaraz però lo annulla, nuova parità. Alla fine arrivano due punti consecutivi, 3-2.

4° game: con due ace Sinner si porta 40-30 da 15-30, poi chiude il game 2-2.

3° game: tocca al servizio dello spagnolo, 30-30 che poi diventa 40-30 ma una gran risposta di Jannik vale il 40-40. Un errore sotto rete di Carlos vale la palla break per Sinner ma poi viene annullata dall'iberico. Alla fine due punti consecutivi valgono il 2-1 per Alcaraz.

2° game: Sinner in battuta, un dritto da applausi vale il 30-0. Poi arriva il 40-15 con altri due scambi da applausi, il pubblico è divertito e sorridente. Poi arriva l'1-1.

1° game: al servizio inizia Alcaraz, subito 40-0 poi Jannik recupera due punti (40-30) ma Carlos chiude con una buona seconda palla, 1-0.