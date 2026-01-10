Sinner-Alcaraz, a Seul la prima sfida dell'anno: la vince Carlos in due set

Prende il via il "Super-Match" in Corea del Sud tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz che accende il 2026.L'esibizione é il miglior antipasto all'Australian Open (18 gennaio-1 febbraio) sul cemento indoor della "Inspire Arena" di Incheon: per i due amici-nemici, un gettone da due milioni di euro per la partecipazione. Ilgiornale.it segue la gara in diretta con il punteggio in tempo reale e le fasi salienti di ogni game.
Alcaraz vince in due set
Tie-break: Alcaraz ottiene il primo punto su servizio, poi Sinner recupera e va 2-1. Con il doppio servizio, Carlos si riporta avanti (3-2), poi scappa il dritto di Jannik e arriva il mini-break per lo spagnolo, cambio di campo sul 4-2. Un ace di Sinner gli fa accorciare le distanze, 4-3, l'azzurro con l'aiuto del nastro recupera il mini-break, adesso 4-4. Di nuovo avanti con un ace Carlos, 5-4, poi due punti di seguito di Sinner valgono il 6-5 e set point. Il primo viene annullato (6-6) e poi con il servizio arriva il 7-6, match point Alcaraz.Alla fine arriva l'8-6, vince lo spagnolo in due set.
12° game: Jannik al servizio per rimanere nel match, grandi applausi per la smorzata che vale il 30-0. Si arriva sul 40-15 poi Sinner chiude, 6-6 e tie-break.
11° game: Alcaraz è solido negli scambi ma Sinner è bravissimo a recuperare da 40-15 a 40-40. Alla fine arrivano due punti consecutivi per lo spagnolo, 6-5.
10° game: Sinner serve per rimanere nel match, da 30-30 Jannik fa un dritto vincente da applausi per il 40-30 e poi chiude con l'ace, 5-5.
9° game: Alcaraz al servizio, grande equilibrio in campo (30-30), poi lo spagnolo va avanti grazie alla prima di servizio (40-30), Sinner sbaglia con il rovescio e c'è il 5-4.
8° game: Jannik non molla, domina il game e va sul 4-4.
7° game: Carlos in battuta, lo spagnolo va sul 40-15 poi chiude in suo favore e rimane avanti nel punteggio, 4-3.
6° game: al servizio Sinner recupera da 15-30 a 40-30, palla per il 3-3 che ottiene.
5° game: in battuta Alcaraz va sotto 0-30 ma poi recupera 40-30. Intermezzo splendido con un raccattapalle che palleggia con Alcaraz, ottiene il punto decisivo con la standing ovation del pubblico e quel punto viene dato valido a Sinner tra gli applausi generali, si va sul 40-40. Jannik fa il punto che vale il vantaggio, poi Alcaraz però lo annulla, nuova parità. Alla fine arrivano due punti consecutivi, 3-2.
4° game: con due ace Sinner si porta 40-30 da 15-30, poi chiude il game 2-2.
3° game: tocca al servizio dello spagnolo, 30-30 che poi diventa 40-30 ma una gran risposta di Jannik vale il 40-40. Un errore sotto rete di Carlos vale la palla break per Sinner ma poi viene annullata dall'iberico. Alla fine due punti consecutivi valgono il 2-1 per Alcaraz.
2° game: Sinner in battuta, un dritto da applausi vale il 30-0. Poi arriva il 40-15 con altri due scambi da applausi, il pubblico è divertito e sorridente. Poi arriva l'1-1.
1° game: al servizio inizia Alcaraz, subito 40-0 poi Jannik recupera due punti (40-30) ma Carlos chiude con una buona seconda palla, 1-0.
Alcaraz si aggiudica il primo set
12° game: Sinner in battuta per rimanere nel set, 30-30, poi 40-30 dopo un lungo scambio, poi arriva la parità. Carlos ottiene la prima palla break che coincide con il set point, poi sbaglia con il dritto e finisce 7-5.
11° game: al servizio Alcaraz, dal 30-30 al 40-30 e poi c'è un punto eccezionale, da applausi, che vale il 6-5.
10° game: continua lo show tra i due a favore del pubblico con alcuni scambi volutamente spettacolari, Sinner al servizio sale 40-15 poi arriva il 5-5.
9° game: Alcaraz tiene il servizio, da 40-15 sale 5-4.
8° game: è il turno di servizio di Sinner, 40-15, poi i due si esibiscono sotto rete con alcuni scambi che solitamente si effettuano nelle fasi di riscaldamento. Si va 40-30 poi Jannik chiude "seriamente" con un recupero eccellente sotto rete con il dritto, 4-4.
7° game: stavolta a prendersi le scene è Alcaraz con un tweener (pallina che passa sotto le gambe), 40-30 poi una risposta eccellente di Sinner vale il 40-40. Lo spagnolo sbaglia con il rovescio, vantaggio e palla break per Jannik ma viene annullata, nuova parità. Alla fine arriva il 4-3 per Carlos.
6° game: Sinner strappa applausi dopo un dritto devastante, sale 40-40 e pareggia i conti, 3-3.
5° game: Carlos al servizio, rimonta da 0-15 a 40-15 e chiude il game 3-2.
4° game: è il turno di Jannik che non sbaglia un colpo con il servizio, sale 40-0 e ottiene il 2-2.
3° game: in battuta c'è lo spagnolo che tira in campo ottime prime e ottimi colpi con il suo pezzo forte, il dritto: 40-15. Poi, sempre per il pubblico, un lungo scambio con il rovescio smorzato che vince Carlos, 2-1.
2° game: al servizio Sinner si mostra solido, 40-15 e dopo uno scambio da vero e proprio torneo esibizione con gli applausi del pubblico, che gradisce, arriva l'1-1 di Jannik.
1° game: la gara prende il via con il servizio di Alcaraz che fa subito due errori, 0-30, poi però con un ace e un errore di Jannik pareggia i conti (30-30). L'ottima risposta di Sinner vale il 30-40 e prima palla break dell'incontro, annullata con un'ottima prima di servizio dello spagnolo. Alla fine va bene a Carlos, 1-0.
Sinner-Alcaraz a breve in campo
I due campionissimi del tennis scenderanno in campo alle ore 8 italiane: dopo un breve riscaldamento il via alla gara. Nelle ore che hanno preceduto l'incontro anche un breve scambio a ping pong tra la curiosità e i sorrisi dei giornalisti sudcoreani.
Jannik Sinner and Carlos Alcaraz playing table tennis pic.twitter.com/zG4HXRDApS— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 9, 2026